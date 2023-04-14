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Togg burada fabrikada binlerce işçi çalışıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "'Togg yapamaz.' dediler, büyük büyük laf ettiler. 'Fabrika nerede, Togg nerede?' dediler. Ben şimdi diyorum, 'Togg burada, Togg Şanlıurfa'da. Fabrika da Türkiye'de, binlerce işçi çalışıyor.'" dedi.

14 Nisan 2023 Cuma 15:27
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Togg burada fabrikada binlerce işçi çalışıyor

ANKARA AA- AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı olan Bozdağ, Haliliye ilçesindeki Gül Muhammed Camisi'ne cuma namazını kılmak için Togg ile geldi. Togg'u inceleyen çevredekilerle bir süre sohbet eden Bozdağ, yerli ve mili imkanlarla üretilen Togg'un kullanılmaya başlandığını hatırlattı.

Şanlıurfa'da da Togg'un yollarda olduğunu söyleyen Bozdağ, Türkiye'yi, Türk mühendislerinin, işçilerinin yaptığı araçlarla donatma dönemine girildiğini vurguladı.

Türkiye'de büyük bir değişim yaşandığını, çok sayıda ilkin gerçekleştirildiğini anlatan Bozdağ, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun da devreye alındığını hatırlattı.

Yeni dönemde yeni ilklerin hayata geçirileceğini kaydeden Bozdağ şöyle devam etti:

"'Togg yapamaz.' dediler, büyük büyük laf ettiler. 'Fabrika nerede, Togg nerede?' dediler. Ben şimdi diyorum, 'Togg burada, Togg Şanlıurfa'da. Fabrika da Türkiye'de, binlerce işçi çalışıyor'. Yollarda Togg'u görenler bu lafları söylemekten dolayı hicap duyacakları mı, artık onların bileceği iş. Biz söz verdik mi hep yaptık. Tayyip Bey hangi sözü verdiyse yaptı. 'Taksime cami' dedi, yaptık mı? Yaptık. İstanbul Havalimanı, yaptık mı? Yaptık. 'Marmaray' dedik, yaptık mı? Yaptık. 'İlk nükleer güç santrali' dedik, yaptık mı, yaptık. 'S-400'leri alacağız.' dedik, aldık mı? Aldık. 'Türkiye'nin ilk füzelerini yapacağız.' dedik, yaptık mı? Yaptık. İHA, SİHA yapacağız dedik, yaptık. Cumhurbaşkanı'mızın söz verip de tutmadığı bir sözü yok ama bu Kılıçdaroğlu ve etrafındakiler 'Sözüm söz' diyor, hangi sözünü tuttun sen? İzmir'de konutların temelini attı, duruyor. İstanbul'da, Ankara'da bir tane işçi çıkarmayacağım, çıkarırsam yakamdan tutun.' dedi, yok. Bırakın Şanlıurfa'ya, bir sürü belediye kendi elinde. Burada konuştu, 'Enerjinizi bedava yapacağım'. İzmir senin yıllardır. Niye bedava yapmıyorsun İzmir'e? Muğla senin yıllardır. Niye yapmıyorsun? Aynı vatandaş orada da yaşıyor. Ankara senin, İstanbul senin. Madem elektriği bedava yapıyorsun, şu CHP'li belediyelerin birinde yap da biz de seni ayakta alkışlayalım. Yalan parayla değil ama yalanla dolanla siyaset olmaz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Fabrika NeredeTogg Nerede
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