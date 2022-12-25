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Terörle mücadele hepimizin ortak mücadelesi olmalı

AK Parti'li Çelik, “Terörle mücadele hepimizin ortak mücadelesi olmalı.” dedi.

25 Aralık 2022 Pazar 16:44
Terörle mücadele hepimizin ortak mücadelesi olmalı

ADANA (DHA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'da yaşanan saldırı ve ardından çıkan olaylarla ilgili yaptığı değerlendirmede,  "Herkesi bu olaylar vesilesiyle bir kere daha düşünmeye, Türkiye’nin terör konusundaki hassasiyetine destek vermeye davet ediyoruz. Terörle mücadele hepimizin ortak mücadelesi olmalıdır. Avrupa’da sırf Türkiye karşıtlığı yüzünden terör örgütlerinin himaye edilmesinin, eninde sonunda Avrupa’nın başına büyük belalar açacağının ipucu olarak bu gelişmeler ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da basın toplantısı düzenleyerek, Paris 10’uncu bölgesinde bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi’nin yakınlarında 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı saldırının ardından terör örgütü PKK üyelerinin sokaklara dökülüp, olaylar çıkarmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'IRKÇI İFADELER SALDIRILARI TEŞVİK EDİYOR'

Özellikle siyasetçilerin ve Fransız medyasının çok fazla göçmen, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı benzeri ifadeler kullandığını belirten Çelik, “Biz uzun zamandır buna dikkat çekerek gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bu ifadelerin, bu ırkçı, faşist saldırıları teşvik ettiğini ve bunun bütün Avrupa’da aslında bu faşizm hastalığını daha yaygın hale getirdiğini yakından takip ediyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bu faşist saldırıların son derece tehlikeli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu, Fransa’da son olaylara sebep olan saldırganın da bu şekilde bir karakteri olduğu ve çeşitli yerlerde bu saldırıları yaptığı ve bunu bir ırkçı motivasyonla, daha çok faşist bir motivasyonla yaptığı zaten Fransızlar tarafından da açıklandı. Dolayısıyla bütün Avrupa’da olduğu gibi tüm ırkçı saldırıları kınıyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ömer çelikFransaTerör
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