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Terör koridoru projesini çökerttik

Fahrettin Altun: Sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik

Terör koridoru projesini çökerttik

Fahrettin Altun: Sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik

20 Ocak 2019 Pazar 18:51
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Terör koridoru projesini çökerttik

(DHA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Altun, açıklamasında "Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik. Küresel barışa da hizmet eden adımlarla tehditlere aldırmadan oyunları bozacağımızı gösterdik. Zafere ulaştıran şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin AltunCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
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