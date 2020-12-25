Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1426
ALTIN
456.485
DOLAR
7.5595
STERLİN
10.0892
EURO
9.2192
Proje Teknik Elemanı Alınacak
Proje Teknik Elemanı Alınacak
100 Adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecektir
100 Adet S plaka...
242 öğretim üyesi alınacak
242 öğretim üyesi alınacak
55 feribot kiraya verilecek
55 feribot kiraya verilecek
Midye ve istiridye yetiştirme tesisi kurulumu satın alınacaktır
Midye ve istiridye yetiştirme...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tercihler 30 Aralık'ta başlıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu.

25 Aralık 2020 Cuma 15:26
9 Okunma
Tercihler 30 Aralık'ta başlıyor!

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin 'Kamu E-Uygulama' üzerinden elektronik ortamda alındığını, gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığı'na gönderildiğini bildirdi. Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirterek, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin 'Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KPSS20202TercihlerAileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukKamu Personeli Seçme Sınavı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halkalı-Kapıkule arası 1 saat 20 dakikaya inecek
Halkalı-Kapıkule arası 1 saat 20 dakikaya inecek
CHP'li Torun: Yerel yönetimler politika belgesini hazırlamaya başladık
CHP'li Torun: Yerel yönetimler politika belgesini hazırlamaya başladık
Erdoğan: Dünyada en hızlı büyüyen ülke olduk
Erdoğan: Dünyada en hızlı büyüyen ülke olduk
Bursa'nın Yeni İl Başkanı Davut Gürkan oldu
Bursa'nın Yeni İl Başkanı Davut Gürkan oldu
Destici: Avrupa, Türkiye’ye yönelik hiçbir kararında adil olmadı
Destici: Avrupa, Türkiye’ye yönelik hiçbir kararında adil olmadı
AİHM, bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez
AİHM, bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez
Çelik: AİHM'in Demirtaş kararını hukuk sistemimiz değerlendirecektir
Çelik: AİHM'in Demirtaş kararını hukuk sistemimiz değerlendirecektir
Türkiye'ye yöneltilen her tehdidin karşısındayız
Türkiye'ye yöneltilen her tehdidin karşısındayız
Habibe Çiftçioğlu Başer: “Çıplak Arama İnsan Hakları İhlalidir”
Habibe Çiftçioğlu Başer: “Çıplak Arama İnsan Hakları İhlalidir”

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma