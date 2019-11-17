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Temel problem, vesayetçi sistemdir

Şentop: Temel problem, 1961 Anayasası'yla ortaya çıkan vesayetçi sistemdir

Temel problem, vesayetçi sistemdir

Şentop: Temel problem, 1961 Anayasası'yla ortaya çıkan vesayetçi sistemdir

17 Kasım 2019 Pazar 17:43
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Temel problem, vesayetçi sistemdir

İSTANBUL (DHA)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Meclis Simülasyonu" etkinliği kapsamında düzenlenen Farazi Yasama Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop etkinlikte yaptığı konuşmasında, Türkiye'deki sistem değişikliğine değindi. "Türkiye'deki temel problem, darbe sonrası oluşturulan 1961 Anayasası'yla ortaya çıkan vesayetçi sistemdir." diyen TBMM Başkanı Şentop, şunları söyledi:

"Parlamenter sistemin bu sistemle olan bir ilişkisi var. Parlamenter sistem, vesayetçi sistemin işleyişine zemin teşkil ediyor. 1961 Anayasası'nın hazırlanmasında çalışılmış birçok metin var. İncelendiğinde çok daha ağır vesayetçi bir yapının öngörüldüğünü görüyoruz. Tamamen hukukun, ekonominin ve siyasetin, oluşturulan bazı kurumlar eliyle yönetilmesi var. Parlamenter sistem şöyle bir zemin hazırlıyor. Bürokratik oligarşi dediğimiz kayıt dışı siyaset yapan güçler, parlamenter sistemin bazı zaaflarından yararlanarak ülkeyi yönetiyorlar. Eğer parlamento içindeki sayısal dengelerle oynarsanız, hükümetleri düşürüp kurdurabilirsiniz. Türkiye  bu zemin üzerinde uzun süre devam etti."

Şentop, Türkiye'nin vesayetçi anlayışı tamamen tasfiye edecek bir güce gelerek Anayasa değişikliğiyle parlamenter sistemi terk ettiğini ve hükümetin doğrudan halk tarafından seçildiği başkanlık sistemine geçildiğini söyledi.

PLAKET VERİLDİ

Konuşmasının ardından Hukuk Atölyesi Kulübü öğrencileri adına bir plaket ve tablo takdim edilen Şentop, öğrencilere Meclis ambleminin bulunduğu plaket hediye etti. Programa katılan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da TBMM Başkanı Şentop'a hukuk fakültesine 1987 yılında kayıt olurken doldurduğu formun yer aldığı tabloyu takdim etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa ŞentopTBMM Başkanı
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