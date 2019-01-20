Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98455
ALTIN
219.530
DOLAR
5.3279
STERLİN
6.8782
EURO
6.0542
PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılmasının önüne geçtik
PKK'nın Karadeniz’e açılmasının önüne geçtik
Mali’de silahlı saldırı
Son Dakika
Mali’de silahlı saldırı
Avcılar'da yangın
Son Dakika
Avcılar'da yangın
Ankara'da zincirleme kaza
Son Dakika
Ankara'da zincirleme kaza
Husumetli iki grubun tartışması, cinayetle bitti
Husumetli iki grubun tartışması, cinayetle...

Tedavisi bulunamayan hastalıklar için komisyon kurulacak

Yıldırım: ALS hastalığı gibi tedavisi henüz bulunamayan hastalıklar için Meclis'te komisyon kurulacak

Tedavisi bulunamayan hastalıklar için komisyon kurulacak

Yıldırım: ALS hastalığı gibi tedavisi henüz bulunamayan hastalıklar için Meclis'te komisyon kurulacak

20 Ocak 2019 Pazar 18:47
0 Okunma
Tedavisi bulunamayan hastalıklar için komisyon kurulacak

İSTANBUL (DHA) 

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda ALS Hastaları için koşan gönüllüler ve destekçiler bir araya geldi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Eski Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam katıldı.

Bu yıl ALS Derneği için 3. kez katılım sağlandığı maratonda, 29 Ekim-25 Kasım arasında 156 koşucu, 888 bağışçı ile 212 bin 732 TL bağış toplandığı kaydedildi. 100 ALS hastasına jeneratör alınması hedeflenen kampanyanın başarı ile sonuçlandığı belirtildi.

Açılış konuşmasını yapan ALS MNG Derneği Başkan Yardımcısı Nilüfer Şeftalicioğlu, “Bize desteklerini eksik etmeyen Yıldırım ailesine teşekkürü bir borç biliriz. ALS hastalarının tedavisi yoktur, ALS hastalığı toplumsal bir hastalıktır. Bir ALS hastasının yıllık bakım ücreti 38 bin TL'dir. Her türlü cihaz malzeme SGK kapsamında katkı payı alınmadan verilmelidir. Cihazlardan alınan KDV oranı yüzde sıfır olmalıdır." dedi.

TBMM Başkanı ve Ak Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Toplumumuzda bazılarımızın farkında bile olmadığı bir hastalığa karşı verilen fedakârca mücadeleye küçük de olsa katkıda bulunan yardımsever kardeşlerimize takdirlerimi iletmek için buradayım. Onlarla beraber olduğumu anlatmak için buradayım. ALS kısaca kas erimesi ve omurilik tahribattı denebilecek bir hastalık." dedi.

"ANKARA'YA DÖNÜŞÜMDE İLK İŞİM BU OLACAK"

Yıldırım, “ALS konusunda İsmail Gökçek ve eşi Adalet Hanımın verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Özellikle Adalet Hanım öyle bir dirayet ortaya koydu ki, birçok insanı bu hastalık konusunda bilinçlendirdi ve bu hastalıkla mücadeleye dahil etti. Az önce yan yana otururken bana bir teklifi oldu. Sizin sosyal devlet engelliler konusunda çalışmalarınızı biliyoruz. Bir isteğimiz var 'ALS gibi henüz tedavisi tespit edilemeyen hastalık türlerini ele almak üzere mecliste bir komisyon kurulsun biz de bu komisyona gelelim ve katkı sağlayalım. Bu konuda toplumsal farkındalık çok daha ilerlesin. Bilinmeyen bu hastalıkların bilinmeyen yönlerinde oraya çıksın. 'Bu konuda gereken neyse yapacağımın sözünü burada veriyorum. Ankara'ya dönüşümde ilk işim bu olacak. Bu görevi bırakmadan yapacağım son iş de bu olacak. İnsanüstü sabır ve gayretleri sonucunda milyonlarca insanda farkındalık oluşturdunuz." Şeklinde konuştu.

ALS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu İsmail Gökçek, Binali Yıldırım'a katkılarından dolayı plaket takdim etti. Yıldırım ardından ALS hastası Ramazan Artan adına Kardeşi Engin Altan'a havalı yataklarını ve destekçilere plaketler verdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu adına, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ali Onur Baştuğ teşekkür plaketi aldı.

Plaket takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tedavisi Bulunamayan HastalıklarAlsMeclis Komisyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılmasının önüne geçtik
PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılmasının önüne geçtik
Çözüm üretmeyen uluslararası sistem, barbarlığın modern yüzüdür
Çözüm üretmeyen uluslararası sistem, barbarlığın modern yüzüdür
Bahçeli: Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı kanaatindeyim
Bahçeli: Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı kanaatindeyim
Graham: YPG, PKK'nın politik koludur
Graham: YPG, PKK'nın politik koludur
Soylu: 53 bin 99 Suriyeli oy kullanabilecek
Soylu: 53 bin 99 Suriyeli oy kullanabilecek
Ersoy: Kışın peynir ekmek fiyatına otel veriyorsunuz
Ersoy: Kışın peynir ekmek fiyatına otel veriyorsunuz
Ahmet Baykan yerel medya ile buluştu
Ahmet Baykan yerel medya ile buluştu
Özhaseki: Baharla birlikte herkesin işi çok iyi olacak
Özhaseki: Baharla birlikte herkesin işi çok iyi olacak
Bakan Gül: Teröristlerin iadesini istiyoruz
Bakan Gül: Teröristlerin iadesini istiyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ