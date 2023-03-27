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TDP Genel Başkanı Sarıgül, basın toplantısı düzenledi

"14 Mayıs'ta yapılacak seçimler demokrasi bayramına dönüşecek, siyasiler karnesini alacak. Kimse kaygılanmasın seçimin ertesi sabahında kazanan demokrasi olacak"

27 Mart 2023 Pazartesi 15:03
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, basın toplantısı düzenledi

ANKARA - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimler demokrasi bayramına dönüşecek, siyasiler karnesini alacak. Kimse kaygılanmasın seçimin ertesi sabahında kazanan demokrasi olacak." dedi.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yürütülen yardım çalışmalarını eleştiren Sarıgül, bölgedeki köylere konteyner verilmesi, hayvancılığa uygun çadırlar kurulması gerektiğini söyledi. Sarıgül, "Hayvancılık ve çiftçilik yapan vatandaşlarımızı hem bu bölgede hem de üretimde tutmak zorundayız. Eğer bu bölgeyi yeniden üretime katamazsak zaten pahalı olan gıda fiyatları daha da artacak ve hatta yokluk başlayacak." diye konuştu. 

7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının, 10 bin liraya çıkarılmasını ve diğer emeklilere de aynı oranda zam yapılmasını isteyen Sarıgül, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çıkarılması, asgari ücretin artırılması lazım. Enflasyon memur maaşlarını eritti, memurlara zam yapılması lazım." dedi.

Mustafa Sarıgül, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde staj ve çıraklığın sigorta başlangıcı olarak kabul edilmediğini, bunun Meclis tatile girmeden düzeltilmesi gerektiğini de belirtti.

Seçim sürecinde, "o kadar da olmaz" denilenlerin olabileceğini, bir araya gelmeyeceği düşünülenlerin birlikte poz vereceğini ifade eden Mustafa Sarıgül, "Davası doğru olan, ilkeli siyaset yapan ve doğru şeyler söyleyen partiler hedefe ulaşır. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler demokrasi bayramına dönüşecek, siyasiler karnesini alacak. Kimse kaygılanmasın seçimin ertesi sabahında kazanan demokrasi olacak." değerlendirmesini yaptı.

Mustafa Sarıgül, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporu'na ilişkin de "Demokraside, insan haklarında eksikliklerimiz olabilir. Bunları kendi içimizde tartışırız ama ABD'nin bize sicil vermesini asla kabul etmiyoruz. Türkiye'yi bölmek isteyen terör örgütüne helikopter vereceksiniz sonra da kalkıp bize insan hakları dersi vereceksiniz. Türkiye'ye ve dünyaya insan hakları konusunda sicil veremeyecek bir ülke varsa o da ABD'dir." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 27.03.2023 15:12
Anahtar Kelimeler:
TDP Genel Başkanı SarıgülBasın Toplantısı
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