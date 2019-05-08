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TBMM’de İstanbul tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

TBMM’de İstanbul tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:35
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TBMM’de İstanbul tartışması

ANKARA (DHA)

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçiminin  yenilenmesi kararı, TBMM Genel Kurul'unda tartışıldı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı söz alan milletvekilleri, İstanbul'da seçimin yenilenmesi ile ilgili YSK'nın kararını değerlendirdi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kürsüye, adalet terazisi heykeli koydu. Yalım, seçimin iptal edilmesi yönünde oy kullanan YSK'nin 7 üyesine seslenerek, üzerinde 'Vicdan' yazan dövizi milletvekillerine gösterdi.

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, "AKP-MHP faşist ittifakı, bloku" sözlerine MHP milletvekilleri oturdukları yerden tepki gösterdi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, HDP'li Işık'ın sözlerine tepki göstererek, "Kışkırtıcı ve hakarete varan bir dil. Bu tahrikkar ve kışkırtıcı dil konusunda kendisini uyarıyorum. Faşist, ırkçı, bölücü dil kendi dilidir. Kendisini de kınıyorum. Kendi dili de terörist dilidir" dedi.

İYİ PARTİ'Lİ AĞIRALİOĞLU: ÇÖZÜM SAVRULMASINI YAŞAMAYIZ

Genel Kurul'da, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeniden bir çözüm süreci yaşanmaması dileğinde bulunarak, "Bir daha bir çözüm savrulmasını yaşayamayız. Seçim kazanmak için lüzumsuz şirinlik yapabileceğimiz bir cümlenin bugünden önünü keselim diye söylüyorum" dedi.

CHP'Lİ ÖZKOÇ, PM BİLDİRİSİNİ OKUDU

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise CHP Parti Meclisi tarafından yayınlanan bildiriyi Genel Kurul'da bir kez daha okudu.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise "Bu YSK, demokrasi ve hukuku ortadan kaldıran bir iktidarın manivelası haline gelmiştir" dedi. 

MHP'Lİ AKÇAY: BU AÇIKLAMALARI KINIYORUZ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, YSK'nın İstanbul seçimine ilişkin aldığı kararı saygıyla karşıladıklarını vurgulayarak "YSK kararından hemen sonra yurt dışından gelen açıklamalar, Türkiye'nin içişlerine karışma girişimidir. Bu açıklamaları kınıyoruz. Bundan sonrası için YSK kararına saygı duyulması ilk adımdır. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü bunu gerektirir. 23 Haziran İstanbul seçiminin de suhuletle gerçekleştirilmesine, hiçbir provokasyona meydan verilmemesine özen gösterilmelidir. YSK kararı karşısında Türkiye'yi kaosa, kargaşaya, krize sürüklemeye yeltenecek adımlara da geçit verilmemelidir. YSK'nin aldığı kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenmesi sayesinde sandığa düşen gölge kalkacak, her türlü itiraz ve tartışmalar bitecek, şaibe ve şüpheler giderilecektir" diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ ÖZKAN: SAYGI DUYUYORUZ

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 31 Mart seçimlerinde vatandaşların sandığa iradesini koyduğunu savundu. Özkan, "23 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim, İstanbul gibi Türkiye'nin marka şehrinin şaibesiz bir şekilde yoluna devam etmesinin mecburiyeti ile ortaya çıkmıştır. YSK'nin vermiş olduğu karar ilk değil, son da olacak değildir. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı da hukuk ve demokrasimiz çerçevesinde, siyasi ve hukuki meşruiyeti sağlamaya dönük verilmiş karadır. Saygı duyuyoruz ve milletin iradesine güveniyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin grup önerileri kabul edilmedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMIstanbul Tartışması
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