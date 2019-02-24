TBMM yeni başkanını seçiyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanlığı seçimi için Celal Adan başkanlığında toplanacak. Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Bu oylamada da en fazla oy alan aday, başkan seçilecek.



Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz aday oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da yedek aday olarak başvuruda bulundu.

İLK TURDA ADAYLAR YETERLİ OYA ULAŞAMADI



TBMM Genel Kurulu, 29. Meclis Başkanını seçmek için Celal Adan Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurul’da, ilk tur için gizli oylama yapıldı. TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 528 milletvekili oy kullandı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 322, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 120, İYİ Partili Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 45 oy aldı. 6 oy geçersiz sayıldı.



Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı. Meclis Başkanı seçimi için 2. tur oylamaya geçildi.

AK PARTİ'DE MECLİS BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ OLDU

TBMM'de AK Parti grubu, Mustafa Şentop'tan boşalan Meclis Başkan Vekili görevine AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'i getirdi.



TBMM'de AK Parti grubu, Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında basın kapalı toplandı. Toplantıda, Mustafa Şentop'tan boşalan Meclis Başkan Vekili koltuğuna, Isparta Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç getirildi. Mecliste CHP, MHP ve HDP'nin Başkan Vekili de bulunuyor.

İLK TALEP İYİ PARTİ'DEN GELDİ



Meclis'te İYİ Parti Grubu'nun oda sıkıntısı, grup başkanvekilleri tarafından Şentop’a iletildi. Genel Başkan Meral Akşener'e verilen odanın diğer genel başkanlara oranla çok küçük olduğu Şentop’a iletildi. Akşener’in, Meclis İYİ Parti grubundaki odası Mustafa Şentop'a gösterildi. Şentop, Akşener'e ait odayı gezdikten sonra, Meclis Başkanı seçildikten sonra bu sorunla ilgileneceğini söyledi.



MHP, ŞENTOP'U DESTEKLEYECEK



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, 'TBMM'nin 29'uncu başkanının seçileceği yarınki özel oturuma Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro halinde katılıp AK Parti'nin değerli adayı Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyecektir. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum' demişti.