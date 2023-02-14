Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.505,34
ALTIN
1.127,40
DOLAR
18,85
STERLİN
23,02
EURO
20,28
Mamak Belediyesi 54 adet daire satıyor
Mamak Belediyesi 54 adet...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli...
Halkbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Halkbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Beykent Üniversitesi 20 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Beykent Üniversitesi 20 Araştırma...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

14 Şubat 2023 Salı 14:15
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Buldan ve Yılmaz'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz, HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt."

Gelen fezlekeler arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 2, Pero Dundar'ın 2, Hasan Özgüneş'in 2, Alican Önlü'nün 2 dosyası bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMDokunulmazlık Dosyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz Baykal için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Deniz Baykal için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sosyal medyayı bir yıkım haline çevirmeye çalışanlar var
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sosyal medyayı bir yıkım haline çevirmeye çalışanlar var
Bakan Akar dev yüzer hastanelerde inceleme yaptı
Bakan Akar dev yüzer hastanelerde inceleme yaptı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Adana'da
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Adana'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'i kabul etti
Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
"Meclis'imizin OHAL ilanına destek vererek milletimizin yanında olacağına inancımız tam"
"Meclis'imizin OHAL ilanına destek vererek milletimizin yanında olacağına inancımız tam"
"Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür"
"Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür"
TBMM Genel Kurulu deprem nedeniyle çalışmalarına bu hafta ara verecek
TBMM Genel Kurulu deprem nedeniyle çalışmalarına bu hafta ara verecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi