TBMM'nin çalışmalarına 10 gün ara verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek.
DHA
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarına ara verilmesine dair Genel Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 5 Mayıs Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarına ara verilmesine dair Genel Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 5 Mayıs Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek.
DHA