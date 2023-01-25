Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.202,66
ALTIN
1.163,89
DOLAR
18,81
STERLİN
23,19
EURO
20,44
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6...
DSİ'den satılık tarım arazileri
DSİ'den satılık tarım arazileri
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personel Alacak
Sigortacılık ve Özel Emeklilik...
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın 1/4 hissesi satışa çıktı
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın...
Deniz Trafik Operatörü alınacak
Deniz Trafik Operatörü alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

TBMM Hazırlık Komisyonu Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı için toplandı

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşturulan Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık tezkerelerine ilişkin raporunu 31 Ocak Salı günü verecek.

25 Ocak 2023 Çarşamba 12:19
TBMM Hazırlık Komisyonu Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı için toplandı

Hazırlık Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığında toplandı.

CHP ve HDP'li komisyon üyelerinin katılmadığı toplantının ardından açıklama yapan Özkaya, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun beşinci Hazırlık Komisyonu olarak ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 17 sayfalık savunmasını okuduklarını söyleyen Özkaya, "CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'size savunma vermiyorum' yazısını okuduk, videoları izledik. Komisyondaki görüşmelerimize devam ediyoruz. Lütfü Türkkan'ın küfrettiği kişiyle ilgili olarak şehit yakını mıdır, değil midir, hangi statüye sahip olduğunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sorma kararı aldık. Bir sonraki toplantımızı 31 Ocak Salı günü yapacağız ve bir eksiklik olmazsa o gün karar vereceğiz. Raporu da ondan sonra en kısa sürede hazırlarız." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMKomisyonAli Mahir BaşarırLütfü Türkkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Türkiye, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi
Türkiye, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2022 turizm verilerini 31 Ocak'ta açıklayacaklarını bildirdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2022 turizm verilerini 31 Ocak'ta açıklayacaklarını bildirdi
"Hollanda makamları net bir tavır almalı"
"Hollanda makamları net bir tavır almalı"
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Milli Savunma Bakanı Akar: Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz çok net
Milli Savunma Bakanı Akar: Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz çok net
Yeni Konut Finansman Programı ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak
Yeni Konut Finansman Programı ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak
Akşener: Bunu yapmaya kalkışanları ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum
Akşener: Bunu yapmaya kalkışanları ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum
MHP'de 31 il başkanı, milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı
MHP'de 31 il başkanı, milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi