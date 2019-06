TBMM Dilekçe Komisyonu'na 8 bin başvuru

ANKARA - TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, komisyon çalışmaları ve gelen dilekçelerle ilgili açıklamada bulundu. Satır, komisyonun TBMM'de denetim faaliyeti gösteren bir komisyon gibi olduğunu, kendilerine her konuda dilekçe geldiğini söyledi. Komisyonun bu dönem daha aktif ve görünür olduğunu kaydeden Satır, "Vatandaşın dikkatini çeken verdiğimiz kararlar var. Bu kararların başarıya ulaşması, kamuoyunda ses getirmesi ve bakanlıkların bunu dikkate alıp gereğini yapmasıyla birlikte, bize müracaatlar artmaya başladı. Biz bu anlamda çalışlarımıza devam edeceğiz. 27'nci dönemde yani bu dönemde bize 8 bin küsur dilekçe gelmiş durumda. Bunların 6 bin küsuru erkeklerden, geri kalanları kadınlardan geliyor. Toplu dilekçeler verildiği gibi bir sektörle ilgili, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarıyla ilgili olduğu gibi, tek tek bireysel olarak da dilekçe verilebiliyor. En fazla İstanbul, Ankara ve İzmir den dilekçe geliyor. En az dilekçeler de Gümüşhane, Tunceli ve Iğdır’dan geliyor. Bu dilekçelerden yaklaşık 6 bin kadarını karara bağlamış durumdayız. Her türlü dilekçe geliyor. Dilekçeler toplumu ilgilendiren hemen hemen her konuda geldiği gibi bireysel talepler de olabiliyor. Kişisel iş talepleri, tayin, şikâyet, özlük hakları ile ilgili talepler. Her konuda gelen dilekçe var biz bunların gereğini yapıyoruz" dedi.



'EŞİMİN DİLEKÇESİNİ NİYE DİKKATE ALMADINIZ'



Belma Satır, komisyona çok çeşitli dilekçeler geldiğini belirtirken her dilekçeyi mevzuat gereği talepleri karşılayamadıklarını anlattı. Satır, komisyona gelen ilginç dilekçeleri şöyle anlattı:



"Bir vatandaşımız, kendisini muayene edecek ya da röntgenini çekecek doktorun; kadın ya da erkek olmasını talep eden bir dilekçe vermiş. Bakanlıkla yaptığımız yazışmada bakanlığın bu konuda hassas olduğunu gördük. Bundan da memnun olduk. Bu süreçte bakanlıklardan gelen cevapların vatandaşın taleplerine uygun olduğunu görmek bizi de ayrıca memnun etti. Bazen çok ilginç şeyler de olabiliyor. Bir kadın vatandaş yargıyı ilgilendiren bir konuda dilekçe vermiş. Yargıyı ilgilendiren dilekçelerde mevzuat gereği komisyon olarak bir şey yapamıyoruz. Bu konuda kadın vatandaşımıza cevap vermişiz. Fakat bu kez hanım efendinin eşi bize dilekçe yazmış; 'eşimin dilekçesini niye dikkate almadınız?' diye. Ona da hukuki bir cevap verdik. Bundan da anlıyoruz ki; komisyonumuzun kararlarını herkes çok dikkatli takip ediyor. Bu da bizi memnun ediyor."



'ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN'



Satır, özellikle son günlerde komisyona, terör örgütlerine katılan ya da kaçırılan gençlerin anne ve babalarından gelen dilekçeler olduğunu söyledi. Anne ve babalara, 'çocuklarınıza sahip çıkın' mesajını verdiklerini belirten Satır, şöyle konuştu:



"Doğu ve Güneydoğu bölgesinden Türkiye’nin her yerinden gençlerin DEAŞ’a katılmak üzere götürüyorlar. DEAŞ örgütüne katılmak üzere kaçırılan gençlerin Türkiye’ye geri getirilmesi için annelerden bireysel ya da toplu dilekçeler geliyor. Oradaki DEAŞ-PYD-PKK terör örgütünün kamplarında kalan ve kaçırılan gençlerin Türkiye’ye getirilmesi için annelerden babalardan ailelerden, komisyonumuza dilekçeler geliyor."