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TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor

29 Eylül 2022 Perşembe 15:31
TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı, 1 Ekim Cumartesi günü greçekleştirilecek açılış toplantısı ile başlayacak.

TBMM'nin yeni yasama yılının başlaması nedeniyle saat 13.30'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk sunacak. Ardından Genel Kurul'da TBMM 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı Açılış Toplantısı, gerçekleştirilecek. Şentop'un açış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının başlaması nedeniyle Genel Kurul'a hitap edecek. Akşam ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geleneksel olarak gerçekleştirilen resepsiyona ev sahipliği yapacak. Yasama yılı açılış resepsiyonu 2 yıldır Covid-19 salgını nedeniyle yapılmıyordu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Yasama YılıTBMM
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