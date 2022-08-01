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TBMM'de toplantı yeter sayısına ulaşılamadı

01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:18
TBMM'de toplantı yeter sayısına ulaşılamadı

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, CHP'nin talebi üzerine, olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kurulu'nda toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili sayısına ulaşılamadı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında, CHP'nin sağlıkta şiddet konularına yönelik genel görüşme talebi üzerine toplandı. Salonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın aralarında olduğu 159 milletvekili hazır bulundu. CHP'den 100, İYİ Parti'den 32 milletvekili katılım gösterdi. AK Parti, MHP ve HDP milletvekilleri, Genel Kurul'da bulunmadı. Meclis yoklamasında gerekli çoğunluğun sağlanması ihtimaline karşı az sayıda AK Parti milletvekili kulis ve bahçede bekledi. Yapılan yoklamada, toplantı yeter sayısı 200 milletvekiline ulaşılamadığı için Meclis Başkan Vekili Süreyya Bilgiç, oturumu kapattı.

KILIÇDAROĞLU: NEGATİF OLAYLARIN SORUMLUSU ONLARDIR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genel Kurul çıkışında yaptığı açıklamada, "Sağlıkta şiddet, Türkiye'nin temel sorunlarından birisidir. Bu sorunu çözecek olan organ TBMM'dir. TBMM'yi bu acı olayları engellemek açısından önlemek açısından göreve davet ettik. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti olarak arkadaşlar buradalardı. Hepimiz görevimizi yaptık; ama parlamentoyu işlevsiz kılan 2 temel kurum yani AK Parti ve MHP gelmedi. Dolayısıyla bundan sonra olacak olan bütün negatif olayların sorumlusu da onlardır" dedi.

Anahtar Kelimeler:
TBMMTBMM Başkanı Mustafa Şentop
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