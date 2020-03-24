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TBMM'de, termal kameralı koronavirüs önlemi

TBMM'nin giriş kapılarına, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi.

24 Mart 2020 Salı 13:08
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TBMM'de, termal kameralı koronavirüs önlemi

ANKARA - Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından TBMM'de tedbirler, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak hayata geçirildi. Bu kapsamda Meclis'teki giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi. Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra Meclis'e girişlere izin vermeye başladı. Vücut sıcaklıkları 37,5 derecenin üzerinde çıkanların Meclis hastanesine götürüleceği belirtildi.

Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında Meclis personelinin lokantaları da kapatıldı. Yemek yerine personele kumanya verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Termal KameraTBMMKoronavirüs önlemi
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