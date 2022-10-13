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TBMM'de çekiçli protesto

13 Ekim 2022 Perşembe 11:50
TBMM'de çekiçli protesto

ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda, 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, kürsüde çekiçle cep telefonu kırarak teklifi protesto etti. Çekiçli protesto genel kurulda gergenliğe yol açtı.

TBMM Başkan Vekili Haydar Akar başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, gece saatlerine kadar 'dezenformasyon düzenlemesi' olarak adlandırılan 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam etti. Görüşmeler sırasında siyasi parti gruplarının temsilcileri arasında tartışmalar yaşandı. AK Parti grubu, teklifin bitimine kadar çalışma kararı aldı. Muhalefet milletvekilleri, AK Parti'nin kararına tepki gösterdi. Çalışma saatine ilişkin tartışmalar yaşandı. 

CEP TELEFONUNU KIRDI

Hapis cezası öngören 29'uncu maddenin görüşmelerine geçmeden önce kürsüye çıkan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Buradan 2023 yılında Türkiye'nin kaderini belirleyecek 18, 19, 20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum; istediğiniz yere tatile gidemiyor, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğiniz tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Bunun sebebi bu AKP iktidarı ve onun peşine takılan MHP'dir. Tek özgürlüğünüz var, o da cebinizdeki telefonlar. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse o telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz" dedi. Erbay, cebinden çıkardığı cep telefonunu, zarfın içinden çıkardığı çekiçle kırdı. CHP'li vekiller de ayağa kalkarak 'Sansüre hayır' sloganı attı. HDP'li milletvekilleri de 'Gazetecilik suç değildir, özgür basın susturulamaz' yazılı pankart açtı.

Erbay'ın çekiçli protestosu, tepkilere neden oldu. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erbay'ın eylemi için 'terbiyesizlik' derken, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, çekicin bir başka niyetle de kullanılmasının mümkün olduğunu söyledi. Akçay, Meclis Başkan Vekili Haydar Akar'ın duruma sessiz kaldığını belirterek tepki gösterdi. 

Akar ise Erbay'ın niyetinin kötü olmadığının herkes tarafından müşahede edildiğini, ancak bu tür materyallerin Genel Kurul'a getirilmesinin doğru bir davranış olmadığını belirterek bu tür davranışların tekrarı halinde ilgili disiplin maddelerini uygulayacağını söyledi. Akar, birleşime ara verdi. Aranın ardından protestoların devam etmesi üzerine Meclis Başkan Vekili Akar, birleşimi kapattı.

AK PARTİ VE MHP'DEN TEPKİ

AK Parti ve MHP'li milletvekilleri Meclis Başkan Vekili Haydar Akar'ın tutumunu eleştirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'li Meclis Başkan Vekili taraflı tutumuyla CHP grubunun Meclis çalışmalarını sabote etmesine göz yummuş, düzeni sağlayamadığı gerekçesi ile birleşimi kapatmıştır. Savaşta bile, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bile açık olan milli iradenin tecelligahına saygısızlık yapmıştır" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Muğla Milletvekili Burak ErbayTBMMçekiçli Protesto
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