TBMM'de 'bütçe maratonu' başlıyor

TBMM, bu hafta önemli yasaların görüşüleceği yoğun bir haftaya giriyor. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve AK Partili milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan; cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanmasını da içeren, 'Vergi Usulü Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak. Teklifle ayrıca; imar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile olası ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılacak. İl ve ilçelerde mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cemevleri yapılabilecek. Cemevi yeri imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemeyecek.

Salı günü ise, 'Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak. Teklifle; Ürün İzleme Sistemi'ne (ÜİS), fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine neden olanlara 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Aynı gün TBMM İçişleri Komisyonu'nda, 'Polis Yüksek Öğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak. Teklifle, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak.

BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR

Çarşamba günü de Plan ve Bütçe Komisyonunda 2023 bütçe maratonu başlayacak. Komisyonda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler yapılacak. Komisyonun perşembe günkü toplantısında ise TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay'ın 2023 bütçeleri ele alınacak.

MASKE CEZALARI SİLİNECEK

Genel Kurulda ayrıca bu hafta, ekonomik düzenlemeler içeren torba teklifin görüşmelerine geçilecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarının faizleri silinmesin içeren yasa teklifi ile Covid-19 salgını döneminde maske takmayanlara verilen cezalar da silinecek. 2 bin TL ve altındaki icralık borçlar da, 'değersiz borç' kapsamına alınarak sonlandırılacak.