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TBMM'de bütçe maratonu başlıyor

TBMM Genel Kurulu'nda, yarın başlayacak 'bütçe maratonu' 18 Aralık’ta tamamlanacak

06 Aralık 2020 Pazar 13:12
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TBMM'de bütçe maratonu başlıyor

ANKARA(DHA)

TBMM Genel Kurulu'nda, yarın başlayacak 'bütçe maratonu' 18 Aralık’ta tamamlanacak. Bütçe görüşmelerinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemler uygulanacak.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 7 Aralık Pazartesi günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak. Bütçe takvimine göre, 2021 yılı bütçe görüşmeleri kesintisiz 12 gün sürecek. Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek.

KONUŞMALAR YAPILACAK

Genel Kurul, Meclis Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığı’nda yarın toplanacak. Görüşmeler, hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 2021 Bütçe sunumuyla başlayacak. Ardından sırasıyla İYİ Parti grubu adına; Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP grubu adına grup başkanvekilleri Erkan Akçay ile Levent Bülbül konuşacak. HDP grubu adına eş genel başkanlar Pervin Buldan ile Mithat Sancar, CHP grubu adına ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. AK Parti grubu adına ise Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Grup Başkanvekili Mehmet Muş söz alacak. Siyasi partilerin grupları adına yapılan konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay bu kez bütçe üzerine yapılan eleştirilere yanıt verecek. 

COVİD-19 ÖNLEMLERİ UYGULANACAK

2021 Yılı Bütçesi görüşmelerinde; Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemler uygulanacak. Bu kapsamda, bütçe görüşmeleri sırasında Meclis'e ziyaretçi kabul edilmeyecek. Meclis’e girişlerde milletvekilleri dışında herkese HES kodu sorulacak. Genel Kurul çalışmalarında hatip dahil her milletvekili maskesini çıkarmadan konuşacak. Genel Kurul birleşimlerine sıklıkla ara verilip, salon sık sık havalandırılacak. Genel Kurul Salonu ile kulisler her hafta düzenli olarak, talep edilmesi halinde de dezenfekte edilecek. Genel Kurul Salonu'na giriş ve çıkışlar ile kulislerdeki istirahatlerde fiziki mesafe kuralına uyulması konusunda sık sık uyarı yapılacak. Kulislerde su dışında diğer tüm ikramlar kaldırıldı. Milletvekillerine kendi odalarında ve katlarda oluşturulan özel aparatlarla ikram hizmeti ortamı ve imkanı sağlandı. Kulislerde ikram yasaklanacak ve bütün restoranlarda paket servise geçilecek. Bölgelerinden dönen milletvekillerine test yaptırması tavsiye edilecek. Milletvekilleri dahil özellikle Genel Kurul, grup ve komisyon toplantılarına katılan personele her pazartesi günü test yaptırılacak.

Meclisin bütçe maratonu, 18 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla tamamlanacak.

DHA

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TBMMBütçeMaratonGörüşmeAralıkYarınönce Vatan
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