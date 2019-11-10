Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103153
ALTIN
270.348
DOLAR
5.7533
STERLİN
7.3739
EURO
6.3439
ZARAFETİ ve ŞİİRLERİYLE TANRIVERDİ BİZE BİLGE TEKİN'İ - ADANA – KOZAN
Son Dakika
ZARAFETİ ve ŞİİRLERİYLE TANRIVERDİ BİZE...
STEMREGEN® 6 KASIM’DA TÜRKİYE İLE BULUŞTU
Son Dakika
Çini Festivali'nde Kütahya'nın yöresel sanatları tanıtıldı
Çini Festivali'nde Kütahya'nın yöresel sanatları...
Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ne rekor ziyaretçi
Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ne rekor...
Dünya şampiyonu karateci Müşerref'in hedefi; zirvedeki yerini korumak
Dünya şampiyonu karateci Müşerref'in hedefi;...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bu hafta 2020 yılı bütçe görüşmelerine devam edilecek. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bazı yetkilerinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) devrini öngören yasa teklifinin görüşmelerine Genel Kurul'da devam edilecek.

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bu hafta 2020 yılı bütçe görüşmelerine devam edilecek. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bazı yetkilerinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) devrini öngören yasa teklifinin görüşmelerine Genel Kurul'da devam edilecek.

10 Kasım 2019 Pazar 17:28
9 Okunma
TBMM'de bütçe görüşmeleri devam edecek

ANKARA

TBMM, bu hafta mesaisine bütçe görüşmeleri ile başlayacak. Pazartesi günü Çevre ve Şehircilik ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, salı Sağlık Bakanlığı, çarşamba Tarım ve Orman Bakanlığı, perşembe Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri görüşülecek. Cuma günü de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesinin görüşmeleri yapılacak.

BDDK'NIN YETKİLERİ, MERKEZ BANKASINA DEVREDİLECEK

BDDK'nın bazı yetkilerinin, TCMB'ye devrini öngören yasa teklifinin görüşmelerine de Genel Kurul'da devam edilecek. Teklifle, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, BDDK tarafından katkı payı alınabilecek kuruluşlar arasından çıkarılacak. Böylece, BDDK'nın Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları kapsamındaki görev ve yetkileri TCMB'ye devredilecek. Merkez Bankası ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.

AK PARTİ'NİN 'MİLLETVEKİLLERİ TOPLANTISI' DEVAM EDECEK

AK Parti grup başkanvekillerinin, milletvekilleri ile gruplar halinde yaptığı toplantılar bu hafta da devam edecek. Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın başkanlık edeceği toplantılar, 25'er kişilik iki grup halinde yapılacak. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP meclis grup toplantıları da Salı günü yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMBütçe KomisyonuTcmbBankacılıkBddk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'dir
Bahçeli: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'dir
Ağbal: Türkiye'nin sahip oluğu genç nüfus, önemli bir fırsat
Ağbal: Türkiye'nin sahip oluğu genç nüfus, önemli bir fırsat
Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık
Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık
Kalın: Suriye'de oynanan oyunların farkındayız
Kalın: Suriye'de oynanan oyunların farkındayız
Bakan Dönmez: Rüzgar kurulu gücümüz 17 yılda 390 kat arttı
Bakan Dönmez: Rüzgar kurulu gücümüz 17 yılda 390 kat arttı
Akşener: Maneviyatımız ve cumhuriyetimiz ortak değerlerimiz
Akşener: Maneviyatımız ve cumhuriyetimiz ortak değerlerimiz
Bedeli ne olursa olsun, söylediğimizin arkasındayız
Bedeli ne olursa olsun, söylediğimizin arkasındayız
MHP Lideri Bahçeli'den ABD'nin skandal raporuna sert tepki
MHP Lideri Bahçeli'den ABD'nin skandal raporuna sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans