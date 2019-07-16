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TBMM'de 'Ayaz' ve 'Nupelda' kardeşler konuşuldu

TBMM Genel Kurulu'nda, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin, bölücü terör örgütünün araziye döşediği patlayıcıya basarak hayatlarını kaybetmesi konuşuldu. Siyasi partilerin temsilcileri, PKK’yı lanetledi.

TBMM'de 'Ayaz' ve 'Nupelda' kardeşler konuşuldu

TBMM Genel Kurulu'nda, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin, bölücü terör örgütünün araziye döşediği patlayıcıya basarak hayatlarını kaybetmesi konuşuldu. Siyasi partilerin temsilcileri, PKK’yı lanetledi.

16 Temmuz 2019 Salı 18:43
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TBMM'de 'Ayaz' ve 'Nupelda' kardeşler konuşuldu

ANKARA, (DHA)

TBMM Genel Kurulu, Meclis Meclis Başkan Vekili Levent Gök başkanlığında toplandı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan, "Birisi 4 yaşında, birisi 8 yaşında, iki kardeş, PKK'nın yola tuzakladığı mayına bastılar ve hayatlarını kaybettiler iki yavru. Her dem barış güzellemeleri yapan, insan haklarından bahseden, evlat sevgisinden bahseden, çiçek-böcekten hiç ayrılmayan PKK seviciler nasıl bir tepki verecek, onu merak ediyorum. Buradan, milletimizden de rica ediyorum; lütfen bunların tepkilerini takip edin. Sonra, onların insanlıktan, barıştan bahseden sözlerini alın, suratlarına çalın" dedi.

MHP'Lİ AKÇAY: LANETLİYORUM

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da, "Bu kadar vahşiyane eylemleri yapan terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum. Çoluk çocuk demeden tüm vatandaşlarımızın hayatına kasteden, kundaktaki bebeğe kurşun sıkan PKK terör örgütünü ve bunlara destek veren yerli iş birlikçileri ile destek veren yabancı ülkeleri bir kez daha şiddetle kınıyorum" diye konuştu. 

AK PARTİ'Lİ MUŞ: PKK TAMAMEN ORTADAN KALKACAK

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, çocuk katili PKK’nın hesap vereceğini belirterek, şöyle dedi: "Bu terör saldırısıyla bir kez daha gördük ki alçak teröristlerin hiçbir kutsalı yok. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi yine savunmasız çocukları hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyoruz. Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek, devletimiz bu teröristlerin peşini bırakmayacak ve eninde sonunda çocuk katili PKK terör örgütü tamamen ortadan kalkacak ve onun destekçileri, yalakları, kurmalı sözcüleri yargı önüne çıkartılarak hesap verecektir. Sözde barışsever akademisyenler, insan hakları savunucuları, gazeteciler, aktivistler  şimdi nerede? Bu sözde siyasetçiler neredesiniz? Neden sesiniz çıkmıyor?"

CHP'Lİ ÖZKOÇ: DERİNDEN ÜZÜLDÜK

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da, terör örgütlerini lanetleyerek, "2 çocuğumuzun kaybedilmesi bizi derinden üzmüştür. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Buradan da Meclisimizin de bu konuyla ilgili gerçekten bir hassasiyet göstermesini temenni ediyorum" diye konuştu. 

Meclis Başkan Vekili Levent Gök ise terör sonucu hayatını kaybeden tüm vatandaşların acısını ulus olarak yüreklerde taşıdıklarını kaydederek, "Elbette terör olaylarında hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımız ulusumuzun ortak acısıdır. Ben de Tunceli'de hayatını kaybeden bu 2 güzel kardeşimize başsağlığı diliyorum ve terörü lanetliyorum, nereden gelirse gelsin" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMAyazNupeldaKardeşönce VatanTunceliOvacıkYaşam
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