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TBMM Başkanlığı'ndan 'makam aracı' açıklaması

TBMM Başkanlığı, 'makam aracı' açıklaması yaptı...

13 Kasım 2021 Cumartesi 17:45
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TBMM Başkanlığı'ndan 'makam aracı' açıklaması

ANKARA (DHA) 

TBMM Başkanlığı'nca "Eski Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman'a iddia edilen modelde bir araç tahsisi söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bir milletvekilinin sosyal medya hesabından paylaştığı gibi eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a iddia edilen modelde araç tahsisinin söz konusu olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Meclis Başkanlığı tarafından, önceki dönem Meclis başkanlarımızın tamamına araç tahsisi yapılmaktadır. Bu araç, siyasi parti grup başkanlarına ve başkanvekillerine tahsis edilen araçlarla aynı özelliklere sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz konusu paylaşımda belirtilen marka ve modelde kiralık bir araç bulunmamaktadır. Ayrıca yine söz konusu paylaşımda yer alan, aylık yakıt tahsisi ile ilgili iddia da gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsmail KahramanMakam AracıTBMM Başkanlığı
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