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TBMM Başkanı Yıldırım'dan karne uyarısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Çanakkale'nin Gelibolu İlçesindeki Namık Kemal Ortaokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Burada konuşan Yıldırım, ailelere karne uyarısı yaptı. Yıldırım, "Benim velilere tavsiyem şudur, aman çocuklara kızmayın zayıf da olur, iyi de olur. Mutlaka bu karne tatilinde onların morallerinin düzgün olması lazım" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan karne uyarısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Çanakkale'nin Gelibolu İlçesindeki Namık Kemal Ortaokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Burada konuşan Yıldırım, ailelere karne uyarısı yaptı. Yıldırım, "Benim velilere tavsiyem şudur, aman çocuklara kızmayın zayıf da olur, iyi de olur. Mutlaka bu karne tatilinde onların morallerinin düzgün olması lazım" dedi.

18 Ocak 2019 Cuma 14:07
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TBMM Başkanı Yıldırım'dan karne uyarısı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu'ndaki karne dağıtım törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile çok sayıda protokol üyesi katıldı. Okul önünde vatandaşlar ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada karne uyarısı yaptı. Yıldırım, “Evlatlarımız 4 ay boyunca sabahın erken saatlerinde kalktılar. Okullarına geldiler, derslerini aldılar. Gayret ettiler. Şimdi karne tatili, bugün karnelerini alacaklar. Tatil başlayacak. Karne, notlar esasında şimdiye kadar yaptıklarımızın veya yapamadıklarımızın bir belgesidir. Şüphesiz karnesi çok iyi olanlar olacak. Teşekkür, takdir alanlar olacak. Ama karnesinde zayıfları olanlar da olacak. Zayıfsız olmaz biz de bu sıralardan geçtik. Ben ilkokulu bitirdim. Köyümden geldim İstanbul’a. 100 kişinin yaşadığı bir köyden milyonların yaşadığı İstanbul’a geldim. İlk karne Spor Toto gibi. Ama ikinci karnede hepsini düzelttim, doğrudan geçtim. Demek ki çalışınca oluyor. Çalışmayınca olmuyor. Olmayınca üzülmeyelim, olunca da çok sevinmeyelim. Benim yavrularıma, öğrencilerime söyleyeceğim şu; karnesi zayıf olan yavrularımız, önlerinde bir 4 ay daha var. Karne tatili bitecek. Yeni bir heyecanla onlar da derslerine sarılacaklar. Yaz tatilini iple çekecekler" dedi.

Ailelere uyarılarda bulunan Binali Yıldırım, "Annelere ve babalarda buradan söyleyeceğim şudur. Yavrularımız, evlatlarımız bizim geleceğimiz. Onların bir anlık durumlarıyla değerlendirmeyin. Onların önünde bir ömür var. Çok uzun bir yolculuk var. Her zaman morallerinin yüksek olması lazım. Onlara hep geleceği, güzel günleri, morali aşılayın. Olabilir, çalışınca güzel olur, çalışmayınca zayıf olur. Ama bunlar gelip, geçicidir. Önemli olan istikrarlı bir şekilde yavrularımızı geleceğe hazırlamaktır. Benim velilere tavsiyem şudur, aman çocuklara kızmayın zayıf da olur, iyi de olur. Mutlaka bu karne tatilinde onların morallerinin düzgün olması lazım. Hiçbir şekilde karneyi düşünmemeleri lazım ki; ikinci dönemde eğer zayıfsa, yüksek bir moralle, istekle tekrar başlasınlar ve düzeltsinler” diye konuştu.

Yıldırım, "Bakın bu topraklar, üzerinde bulunduğumuz bu topraklar kolay bu hale gelmedi. Eğer bizim dedelerimiz olmasaydı Çanakkale’de, ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek yedi düvele karşı o manasız mücadele verilmeseydi, Orhan Gazi’nin oğlu, Süleyman Paşa bu topraklarda daha İstanbul fethedilmeden önce, Anadolu’ya ayak basan insanlardır. Gelibolu, İstanbul’un fethinden 97 yıl önce Osmanlı tarafından, Osmanlı topraklarına katıldı. İlk tersane burada kuruldu. Avrupya’ya, Avrupa kıtasına ilk olarak Gelibolu’da bu topraklarda ayak bastık. Bu okulun adı Namık Kemal Ortaokulu. Namık Kemal adını bilmeyen var mı? Namık Kemal'in kabri Bolayır köyünde. Süleyman Paşa’nın da öyle. Allah mekanlarını cennet eylesin" şeklinde konuştu.

'YOLLARI BÖLERİZ, TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRMEYİZ'

Ak Parti iktidarında 16 yıl boyunca ülkeyi yollarla donattıklarını belirten Binali Yıldırım, "Arkadaşlarımızla 16 yıl boyunca memleketin her köşesini bölünmüş yollarla donattık. Havaalanlarıyla, demiryollarıyla, deniz limanlarıyla, internetiyle memleketi baştan aşağı donattık, kalkındırdık. Ne diyoruz; yollar böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, ayakları birleştirdik. Ama bir şeyi yapmadık. Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürmeyiz. Bu ülkenin düşmanlarına, bu ülkede hayat hakkı yok. Bizim için önemli olan nedir, millet, bayrak, vatan, devlet, Türkiye’dir. Gerisi Angarya. Evelallah Gelibolu, Gelibolu insanı bunun teminatıdır" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra Elif Karacan'ın sınıf öğretmeni olduğu 5- E sınıfı öğrencilerine karnelerini dağıttı. Yıldırım, okul önündeki konuşması sırasında evinin balkonundan kendisini çaya davet eden kadının isteğini kırmadı. Yıldırım, karne dağıtımının ardından Bilik ailesinin evine giderek, çay içip, sohbet etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı YıldırımKarne Uyarısı
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