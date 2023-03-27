TBMM Başkanı Şentop'tan PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosunda ağırlanmasına tepki

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımlandığı mesajında, Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden bölücü terör örgütü mensuplarının Fransa Senatosunda ağırlanmalarının, çok vahim olmakla beraber şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Fransa'nın, daha önce terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütleriyle açık veya üstü örtülü şekilde ilişki kurmasına şahit olunduğunu hatırlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Meclis Başkanı olarak ifade etmeliyim ki bir ülkenin parlamentosunun, terör örgütü mensuplarına ev sahipliği yapması, o kurumun itibarını zayıflatır. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantıları ile açıkça saf tuttuklarını tüm dünyaya bir parlamenteri eliyle gösteren Fransa'dan, hukuka, insanlığa ve modern güvenilir bir devlet olmanın gereklerine uygun hareket etmesini bekliyoruz."