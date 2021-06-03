TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Beşiktaş'ta bulunan TBMM İstanbul Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi. Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı "Bir organize suç örgütünden 10 bin dolar aylık alan siyasetçi kimdir? Bunu Meclis Başkanı açıklamalıdır" sözlerine cevap verdi.



"BUNU AÇIKLAYACAK OLAN DA BEN DEĞİLİM"

Mustafa Şentop, "Biz Pakistan'da iken Türkiye'de bazı tuhaf açıklamalar olmuştu. Pakistan'dan buna bir cevap verdim. Biraz anlamayanlar olduğunu gördüm. Kılıçdaroğlu grup toplantısında 'Bir organize suç liderinden 10 bin dolar aylık alan siyasetçi kimdir? Bunu Meclis Başkanı açıklamalıdır. Açıklamıyorsa kendisi de mi acaba 10 bin dolar alıyor?' gibi çok tuhaf çok vahim, çok seviyesizce bir iftirada bulunmuştur. Ben de kendisine gerekli cevabı verdim. 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir? Bunu kim açıklar? Bunların ötesinde onu geçerek beni doğrudan itham eden bir iftirada bulunmuştur. Bu kendisinin yalan olduğunu bildiği halde yaptığı bir iftiradır. Bile bile yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi bunaklık içerisinde olduğunu, çünkü soruyu başkasına sormuş cevabı benden bekliyor. Veya bunu bilerek kasten yapıyor ise bunun ahlaksızlık ve haysiyetsizlik olduğunu söyledim. Ne biliyorsa bu konuyla ilgili açıklasın demiştim. Benim burada itiraz ettiğim nokta 10 bin dolar kim alıyor açıklansın. Açıklamasın değil. Bana yöneltmiş olduğu iftiradır" dedi.

Şentop, "Onun bir açıklama yapması cevap vermesi gerekirken partisinde görevli arkadaşlarının bazı sözler söylediğini gördüm fakat bunların konuyla alakası yok. '10 bin dolar kim aldı? Açıklansın.' diyorlarsa ben de öyle diyorum. Açıklansın. Konumuz o değil. Açıklayacak olan da ben değilim bunu. Bunu bilen de ben değilim. Partide talimat verdikleri arkadaşlarının da bana saldırırken, bu konulara değinmemeleri Kılıçdaroğu'nun yaptığı bu işin vahametini gördüklerini ve bunun açıklanamaz bir şey olduğunu gördüklerini, bunun farkında olduklarını gösteriyor. Bu açıdan ben kendisini Türk siyasetinde en haysiyetsiz ve en ahlaksızca bir iftiranın sahibi olarak kendisini itham ediyorum. Buna cevap vermesini de kendisinden bekliyorum. Diğer arkadaşlar benim muhatabım değil" diye konuştu.



"BU FOTOĞRAF ÖNEMLİ"

Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malum FETÖ konusu sıkıştığınız yerde kullanığınız bir milli spor Türkiye'de. Öncelikle kendi durumlarına dikkat etmeleri gerekir. Benim FETÖ ile ilgili tutumuma dair FETÖ'nün askeri ve yargı yapılanması ile ilgili davada. Askeri yapılanmasının beyni olarak kabul edilen eski Genelkurmay Adli Müşaviri'nin mahkemede yaptığı açıklamada görebilirsiniz. Bu Kılıçdaroğlu'nun talimatla konuşan arkadaşlarının beslendiği haber sitelerinde de bunlar yer almıştır. Çok açık şekilde FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasıyla ilgili onların hazırlamaya çalıştığı tezgahın bozulması yönünde benim yapmış olduklarıma işaret eden açıklamaları ifadeleri var. 17 Aralıktan çok kısa bir süre önce, 3 Aralık 2013'te Kılıçdaroğlu ve yakın görevli arkadaşlarının ABD'de bir ziyareti var. Bu ziyarette FETÖ'nün önde gelen yöneticileriyle çektirmiş oldukları bir fotoğraf var. Sadece fotoğrafı biliyoruz. Ne görüşmeler yaptıklarını 17-25 Aralık süreciyle ve ondan sonraki süreçle ilgili gerçekleştirilecek olan hükümet darbesi konusundaki çalışmalar için bir görüş alışverişinde bulunup bulunmadıklarını bilmiyoruz. Bu fotoğraf önemli. Hatta konuşan arkadaşların 17-25'ten sonra FETÖ'cüleri cezaevinde ziyaret etmiş olması, hatta dün konuşan arkadaş Manisa'da FETÖ tabiri de kullanılıyor o zaman FETÖ diye ifade edilen bir cemaat, bir hizmet hareketi mensuplarını ziyaret ettik diyor"



"SÜRESİ GEÇİP GÖNDERİLMEYEN ÖNERGE YOKTUR"

Mustafa Şentop, "Siyaseti bizler yapıyoruz. Bizim çocuklarımız ailelerimiz siyaset yapmıyor. Bunlarla ilgili bir takım mesnetsiz iftiraları dile getirmek siyasette alçaklıktır. Benim oğlum Mehmet Selahattin Şentop ile ilgili dün birtakım ifadeler de söylüyor. 2013 SBS sınavında 100 sorunun 100'ünü de doğru yapması soruların çalındığı dönemde falan gibi bir ifade ile bir şaibe ortaya atmaya çalışıyor. SBS ile ilgili bir soruşturma bir inceleme yok. Yabancı diller ile ilgili bir idare mahkemesi kararı var ama konumuz o değil 100 sorunun 100'ünü de doğru yapmıştır. Hayatında bir defa 100 sorunun 100'ünü de doğru yapan bir çocuk değildir" dedi.

10 bin dolarla ilgili meclise verilen soru önergesi hakkında da açıklama yapan Şentop, "Önerge veren arkadaşlar öncelikle kendi sorularının değerlendirilmesini isteyebilirler ama yüzlerce soru önergesi veriliyor mecliste. Süre geçmeden inceleyip değerlendirip ilgili mercilere gönderiyoruz. Süre geçmesi söz konusu değil hiç bir önergede. Malum biz Pakistan'daydık. Bizzat ben kendi imzam ile bakanlıklara gönderiyorum. Süresi geçip gönderilmeyen önerge yoktur. Süresi içinde gönderilmişti" dedi.