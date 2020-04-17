TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan açıklaması

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in açılışının 100’üncü yılı olan 23 Nisan’da yapılacak programlara ilişkin açıklama yaptı. Şentop, ilk olarak Meclis'te Atatürk Anıtı'nda, daha sonra Anıtkabir'de, ardından da Birinci Meclis'te program yapılacağını belirtti. Meclis Genel Kurulu'nun 23 Nisan özel oturumuyla toplanacağını kaydeden Şentop "Bu toplantı daha önce olduğu gibi yine Meclis Başkanı'nın konuşması, parti grupları adına yapılacak konuşmalar ve milletvekillerinin yapacağı konuşmalar ile gerçekleşecek. Yalnız, tabii alınan tedbirler dolayısıyla; Meclis’te daha önce kanun görüşmelerinde de uygulandığı şekliyle milletvekillerinin katılımında hem sosyal mesafeye riayet ederek oturma, hem de maske dahil koruyucu tedbirlere riayet etme bakımından dikkat edilecek. Ben parti grupları ile de görüştüm, daha az sayıda kontrolü sağlayacak şekilde arkadaşlarımızın katılacağı bir program olacak. Bu bakımdan 23 Nisan günü, esasen bugüne kadar yaptıklarımızı yapacağız" dedi.

'21.00'DE İSTİKLAL MARŞINI HEP BİRLİKTE OKUYALIM'

Şentop, Meclis Başkanı sıfatıyla tebrikleri kabul ettiği hem milletvekilleri hem siyasi parti temsilcileri herkesin katıldığı programı gerçekleştirme imkanları olmayacağını kaydederek, "Bu alınan tedbirler ve salgın dolayısıyla onun dışında kalan programları daha az katılımla kontrollü bir şekilde gerçekleştireceğiz. Akşamında ise; büyük bir resepsiyon planlıyorduk meclis bahçesinde geniş katılımlı, bütün illerimizden canlı bağlantılar yapacağımız. Onu iptal etmek zorunda kaldık. Ama onun yerine bütün Türkiye'nin birlikte hareket edeceği, aynı anda aynı heyecanı yaşayacağı bir önerimiz olmuştu. Bu önerinin alaka gördüğünü görüyorum, takip ediyorum. '23 Nisan akşamı saat 21.00'de bütün Türkiye evlerimizden, balkonlarımızdan İstiklal Marşı’nı hep birlikte okuyalım' diye bir önerimiz olmuştu. Bunu tekrarlıyorum burada, 23 Nisan akşamı saat 21.00'de bütün vatandaşlarımızı evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Aynı şekilde televizyonlar da yayınlarına aynı saat itibarıyla İstiklal Marşı yayınlayarak girecekler, ben de buna Meclis bahçemizden katılacağım inşallah" diye konuştu.