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TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile TBMM'de bir araya geldi.

30 Mart 2023 Perşembe 16:08
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TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü

TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile önce baş başa ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Şentop, görüşmede, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ın, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin Türk halkı için büyük anlam taşıdığını belirtti.

Böyle zamanlarda dost ve kardeş ülkeleri yanlarında görmenin büyük bir teselli olduğunu kaydeden Şentop, "Macaristan'ın, depremlerin hemen ardından göndermiş olduğu arama kurtarma ekipleri ve ayni yardım göndermek suretiyle göstermiş olduğu güçlü dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Macaristan ile Türkiye ilişkilerine de değinen Şentop, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması kararının önemini vurguladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği altıncı toplantısının aralık ayında Budapeşte'de düzenleneceğini ve bu vesileyle Türkiye-Macaristan Kültür Yılı açılışının da yapılacağını bildirdi.

Macaristan ile Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda verimli bir işbirliği yürüttüklerini ifade eden Şentop, Türkiye ile Macaristan arasındaki dostluğun hem Avrupa hem de dünya barışına katkı sunduğunu belirtti.

Şentop, şöyle devam etti:

"Gerek bölgemiz gerek Avrupa konusunda birçok noktada ortak, birbirine yakın görüşlere sahibiz. Özellikle dünyanın bilhassa Avrupa'nın bölgemizin rasyonalite dışı politikalara kaydığı bir dönemde, Türkiye ve Macaristan'ın ülke çıkarlarını, bölge çıkarlarını, barışı gözeten yaklaşımlarının çok önemli olduğu kanaatindeyim. Yakınımızda cereyan eden Rusya-Ukrayna konusunda hemen hemen aynı görüşlere sahibiz. Buradan en büyük zarar gören ülkelerin başında da Macaristan gelmektedir Ukrayna'ya komşu olması sebebiyle. Diğer taraftan Balkanlar'da işbirliği yapmamız çok önemli ve kıymetli. Balkanlar her zaman Avrupa'nın hatta dünya barışının kilit merkezi olmuştur. Balkanlarda barış ve istikrar; Avrupa ve dünya barışının da teminatıdır. Bosna Hersek'teki gelişmeleri, Sırbistan-Kosova arasındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her ikisinde de barışı, istikrarı sağlayacak çalışmaları birlikte yapmamız mümkündür."

Meclis Başkanı Şentop, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine ilişkin de "İki ülkenin yürüyecekleri yolu birbirinden ayırması önemliydi. Her iki ülkenin de gerek güvenlikle ilgili yaklaşımları gerek ihtiyaç olarak gördükleri hususlar birbirinden farklıydı. Finlandiya'ya öncelik tanımış olduk. Türkiye olarak biz Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili protokolü geçtiğimiz hafta Meclisimizde, komisyonumuzda geçirdik. Bu arada siz 27 Mart'ta onaylamış oldunuz. Biz de bugün, en geç yarın eğer programda bir aksama olmazsa bugün muhtemelen onaylamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak da Macaristan halkının Türklere yönelik sevgisini ifade ederken, deprem sonrası Macar arama kurtarma ekiplerinin hemen Türkiye'ye gelmesinden dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.

Novak, "Sizi temin ederim ki, Macar halkı, Türk dostlarının, kardeşlerinin yaşadığı acıyı yüreklerinde hissediyorlar." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından TBMM Başkanı Şentop ve Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında bombalanan alanı ve Meclis Genel Kurulunu ziyaret etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM BaşkanıMacaristan
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