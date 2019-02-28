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Tanzim satışlarının tekrarlanmaması için tarımı destekleyeceğiz

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "İnşallah bu sürdürülebilirliği olmayan tanzim satışlarının ileride tekrarlanmaması için Ankara'da tarımı destekleyeceğiz. 1 Nisan'dan sonra bir başlangıç olacak" dedi.

Tanzim satışlarının tekrarlanmaması için tarımı destekleyeceğiz

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "İnşallah bu sürdürülebilirliği olmayan tanzim satışlarının ileride tekrarlanmaması için Ankara'da tarımı destekleyeceğiz. 1 Nisan'dan sonra bir başlangıç olacak" dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:49
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Tanzim satışlarının tekrarlanmaması için tarımı destekleyeceğiz

ANKARA - Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti. Ziyarette Yavaş'a, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Faruk Köylüoğlu, İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Yenimahalle Belediye Başkanı ve adayı Fethi Yaşar eşlik etti. Yavaş, Meyve Komisyoncuları Derneği'nde (ASEMKOM) düzenlenen kahvaltıda esnaflarla bir araya geldi.

'İSTER İSTEMEZ MALİYETLERİ YÜKSELDİ'

Dernek Başkanı Ceyhan Gündüz, mesleğin zorluğuna dikkat çekti. Yüksek para kazanmadıklarını belirten Gündüz, "İnsanlar neden bizi bu kadar gündeme getiriyor, bunu tartışmak lazım. Türkiye şu anda iddia ediyorum dünya ve Avrupa'da en ucuz meyve, sebzesi olan ülkedir. Sadece mevsimsel olarak yılın belli aylarında ufak tefek bir kaç ürünle alakalı agresif fiyatlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu sene 8-10 üründe bu talihsizliği yaşadık. Akdeniz ve Çukurova'da 45 gün yağmur yağdı. Güneş vurmadı, toprak uyudu. Üretici 500 kilo alacağı yerde 50 kilo aldı. Bunlar ister istemez maliyetleri yükseltti. Biz bunları anlatmaya çalıştık, anlatamadık" dedi.

'ANKARA'DA TARIMI DESTEKLEYECEĞİZ'

Mansur Yavaş ise, hal esnafının sorunlarını dile getirdi. İstanbul ve Ankara'da kurulan tanzim satış noktalarına değinen Yavaş, şunları söyledi:

"Biz de inşallah bu sürdürülebilirliği olmayan tanzim satışlarının ileride tekrarlanmaması için Ankara'da tarımı destekleyeceğiz. Gölbaşı ve Bala arasında bin kilometrelik yeri sulu tarıma açacağız. Böyle olunca nakliye işi de azalacak. Hem Ankara'daki üretici kazanacak hem de hale daha ucuz gelecek, Ankaralı da daha ucuz yiyecek. Tarımı teşvik edeceğiz. İnşallah bundan sonra pazarcı da rahatlar, üreticiler de rahatlar. Bir daha da tanzim satışa gerek kalmaz. 1 Nisan'dan sonra bir başlangıç olacak. Yeni bir hevesle Ankara'ya hep birlikte el atacağız. Birlikte bu sorunların çözümünü bulacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Millet İttifakıTanzim SatışıMansur Yavaş
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