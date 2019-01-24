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"Tam bir saçmalık ve saldırganlıktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı atayamaz. Demokrasi ile yönetilen ülkelerin, başka bir ülkeye 'atama' yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır" dedi.

"Tam bir saçmalık ve saldırganlıktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı atayamaz. Demokrasi ile yönetilen ülkelerin, başka bir ülkeye 'atama' yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır" dedi.

24 Ocak 2019 Perşembe 16:39
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"Tam bir saçmalık ve saldırganlıktır"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun devlet başkanlığı yemini ederek, ülkenin 'geçici devlet başkanlığı' görevini üstlendiğini açıklamasına ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Guaido'yu tanıdığını duyurmasına, Twitter'dan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Venezuela'daki durumu gayrimeşru eylem olarak niteleyen Çelik, "Darbe ile işbaşına gelen ve seçilmiş Cumhurbaşkanını hapse atan birine 'kırmızı halı serenler', kendi halkını katleden bir başkasıyla 'diyalog'dan bahsedenler, başka bir ülkenin devlet başkanını atamaya çalışıyorlar. Atadıkları kişiye 'geçici devlet başkanı’ unvanı vermişler. Dünya siyaset tarihine geçecek en saldırgan kavramlardan biri olacak 'geçici devlet başkanı' tabiri" dedi.

'HALKA HAKERETTİR'

'Geçici devlet başkanınız budur' demenin, o halka hakaret olduğunu kaydeden AK Parti'li Çelik, açıklamalarını şöyle sürdürdü: 

"Venezuela'daki seçimleri beğenmeyenler, bir başka ülkede darbeyle iş başına geleni kırmızı halıyla karşılıyor, kendi halkını kimyasal silahlarla katleden bir diğeri ile diyalog yolları arıyor. Bunlar 'kalıcı' oluyor. Kendi beğenmediklerinin yerine ise 'geçici başkan' atıyorlar. Modern zamanlarda çok siyasi yalan dolan görüldü. Ama eğer 'yalan çağı' diye bir şey olsaydı, bunun başlangıç tarihi, 'atama' yoluyla 'geçici devlet başkanı tayin etmek' olurdu. Bir ülkeye devlet başkanı atama çılgınlığına düşenlerin pek çok çıkar hesabı olduğu açıktır. Ama uğraştıkları ülkenin halkının yararına bir hesap içinde olmadıkları açıktır. Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir. Bu hakaretin peşinden gidenler, Latin Amerika’nın özgürlük ışığı 'Simon Bolivar yaşasaydı nasıl davranırdı?' diye düşünsünler ve aynaya uzun uzun baksınlar."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer ÇelikVenezuela
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