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Tahıl Koridoru'nda taşınan yük miktarı 15 milyon tonu geçti

Bakan Karaismailoğlu, “Tahıl Koridoru'nda taşınan yük miktarı 15 milyon tonu geçti” dedi. 

25 Aralık 2022 Pazar 16:46
Tahıl Koridoru'nda taşınan yük miktarı 15 milyon tonu geçti

ANKARA (DHA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tahıl Koridoru kapsamında 1 Ağustos-25 Aralık tarihleri arasında 585 geminin Ukrayna limanlarından hareket ettiğini belirterek, "Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı 15 milyon 80 bin tonu aştı. Türkiye limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 2 milyon 247 bin 564 ton oldu" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş sonrasında tahıl krizinin yaşandığını ve dünyanın en önemli tahıl merkezlerinden biri olan Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının durduğunu hatırlattı. 

Bu gelişme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü ve bunun sonucunda yeniden tahıl sevkiyatının başladığını anımsatan Karaismailoğlu, 1 Ağustos-25 Aralık tarihleri arasında toplam 585 geminin Ukrayna'nın Odesa, Chornomorsk ve Yuzhne şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi.

Toplam taşınan yük miktarının 15 milyon 80 bin tonu aştığını duyuran Karaismailoğlu, "Gemiler ile arpa, buğday, soya, ayçiçeği küspesi, buğday kepeği, bezelye, ayçiçeği çekirdeği, işlenmiş karışık gıda, şeker pancarı, ayçiçek yağı, kanola tohumu, mısır ve soya yağı olmak üzere 13 farklı çeşit yük taşındı" dedi.

DHA

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Tahıl Koridoru15 Milyon Ton
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