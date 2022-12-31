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'T70' Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği önemli bir noktayı ifade ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından 'T70' helikopteri ile ilgili "Kokpitindeki tüm materyaller dahil olmak üzere, yazılımların hemen hemen hepsi dahil olmak üzere bizim mühendislerimiz tarafından imal edilmiştir. Bu, bizim için harika bir olay, teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği önemli bir noktayı ifade ediyor" dedi.

31 Aralık 2022 Cumartesi 17:36
'T70' Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği önemli bir noktayı ifade ediyor

ANKARA (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası Jandarma Havacılık Başkanlığı'nda, TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Sikorsky, Aselsan, TEI, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, Sikorsky Aircraft firmasının S70i Helikopterinden yola çıkılarak geliştirilen 'T70' helikopterin tanıtım törenine katıldı. Törende ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı'nca trafik denetimlerinde kullanılacak 'Cayrokopter' ile 'M17' helikopterine eklenen gece görüş siteminin tanıtımı da yapıldı.

Törende konuşan Bakan Soylu, yerli ve milli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilen 'T70' helikopterlerinin Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı gösterdiğini ifade ederek, "Bugün 3 ayrı hava aracı var. Biri tamamen milli guru olarak takdim edebileceğimiz ve Türkiye'nin savunma sanayisinin ortaya koymuş olduğu, gelinen noktayı bize bir kez daha gösteren ve Türkiye’de üretilen 'T70 Sikorsky' helikopterleri. Kokpitindeki tüm materyaller, yazılımların hemen hemen hepsi dahil olmak üzere bizim mühendislerimiz tarafından imal edilmiştir. Bu, bizim için harika bir olay, teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği önemli bir noktayı ifade ediyor" diye konuştu

DHA

Anahtar Kelimeler:
T70Süleyman Soylu
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