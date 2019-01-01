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Sürpriz yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun telefonuyla sürpriz yaptı

Sürpriz yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun telefonuyla sürpriz yaptı

01 Ocak 2019 Salı 10:30
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Sürpriz yaptı

Hakkari (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Evliya Tepe üs bölgesinde geçirmek üzere ilçeye geldi. Bakan Soylu, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret ettikten sonra karayoluyla üs bölgeye gitti. Soylu, üs bölgesindeki polis ve askerlere ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu’nun megafonunu açtığı telefondan asker ve polislerin yeni yılını kutlayıp, başarı dileklerinde bulundu. 

Beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte  akşam saat 18.30'da Yüsekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Soylu'yu Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kurum amirleri karşıladı. Soylu, ilk olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Yüzbaşı Ersoy Cansu, Piyade Uzman Çavuşlar Ahmet Varlı ve Mustafa Yıldırım ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bir süre yaralı askerlerle sohbet eden Bakan Soylu, askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Bakan Soylu, daha sonra karayoluyla yılbaşını askerlerle geçireceği Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Beldesi'nde bulunan Evliye Tepe üs bölgesine gitti. Soylu'nun yılbaşını burada görev yapan askerlerle geçireceği belirtildi.

ZORLU YOLCULUK 3 SAAT SÜRDÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi gören askerleri ziyaret ettikten sonra karayolu ile polis ve jandarma özel hareket birliklerinin görev yaptığı Büyükçiftlik Beldesi’nde bulunan 2 bin 970 rakımlı Evliya Tepe üs bölgesine geçti. 

Bakan Soylu ve beraberindekilerin yolculuğu kar ve tipi nedeniyle oldukça zorlu geçti. Karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, konvoydaki bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, karla mücadele ekipleri ve vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. Zorlu yolculuğun ardından üs bölgesine ulaşan Bakan Soylu, burada görev yapan asker ve polislerin yeni yılını kutladı. 

CUMHURBAŞKANI’NDAN TELEFON SÜPRİZİ 

İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesindeki polis ve askerlere ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu’nun megafonunu açtığı telefondan asker ve polislerin yeni yılını kutlayıp, başarı dileklerinde bulundu. 

DHA

Son Güncelleme: 01.01.2019 10:37
Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluCumhurbaşkanı Erdoğan
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