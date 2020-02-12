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Suriye'de kalıcı barış, bölgenin asli unsurlarının diyaloğu ile sağlanmalı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye'de istikrar ve güvenin tesisi için herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini belirterek, "Bölgede kalıcı bir barış küresel hesapların gölgesinde değil, bölgenin asli unsurlarının samimi diyaloğu ile sağlanmalıdır" dedi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 15:45
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Suriye'de kalıcı barış, bölgenin asli unsurlarının diyaloğu ile sağlanmalı

ANKARA - SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla İstanbul'da düzenledikleri, 'Büyük Kudüs Mitingi'ne katılan siyasi parti liderlerine ve katılımcılara teşekkür etti. Türkiye'de en önemli konunun ekonomi olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "Ülkemizde işsizlik, bir önceki yılın Kasım ayına göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi olmuş. Çalıştığı halde geçinemeyen 7-8 milyon insan var. Tarım sektöründe 147 bin kişi, inşaat sektöründe 253 bin kişi işinden ayrılmak durumunda kalmış. Biz bu rakamları verdiğimiz zaman, sadece 'iş olsun' diye muhalefet yapıyormuşuz gibi algı oluşturulmaya çalışılıyor'' dedi.

'BÖLGEDE KALICI BARIŞ SAMİMİ DİYALOG İLE SAĞLANMALIDIR'

Karamollaoğlu, Suriye'de istikrar ve güvenin tesisi için herkes çaba sarf etmesi gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bölgede kalıcı bir barış, küresel hesapların gölgesinde değil, bölgenin asli unsurlarının samimi diyaloğu ile sağlanmalıdır. Bölgedeki her çatışma, sadece bu bölgeye zarar vermektedir. Bu arada ABD Özel Suriye Temsilcisi James Jeffrey dün Türkiye'ye geldi. Hemen ayağının tozuyla başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye'nin arkasında olduklarını, ABD'nin daima Türkiye ile bir müttefik olarak arkasında duracağını ifade etti. Bu ifadeler, güzel ifadeler. Ancak, biz ABD'nin bu bölgede oynadığı oyunu tam olarak idrak etmezsek, ABD'nin bu aldatıcı tavırları bizi yanlış politikaları benimsemeye iter. ABD'nin bu bölgede oynadığı oyunun adı, 'Büyük Orta Doğu Projesi'nin gerçekleşmesidir. Bunun da esas adı, 'Büyük İsrail Projesi'dir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel KaramollaoğluSuriye
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