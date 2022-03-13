Süleyman Soylu 'KAAN' isimli uygulama eğitimleri açılış programına katıldı

İSTANBUL

Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen KAAN Uygulama Eğitimleri Açılış Programı’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çok sayıda polis memuru ve özel güvenlik görevlisi katıldı.

'SAVUNMA SANAYİMİZİ 20’LERDEN 80’LERE GETİRMEMİZE VESİLE OLDULAR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düne kadar 'Aman Türkiye bizim göçmen depomuz olsun. Türkiye rotasından Avrupa’ya herhangi bir kaçak göç gelmesin. Onun için Yunanistan göçmenleri itmiş, dondurmuş, öldürmüş bunun bir anlamı yok. Bunu görmezden gelelim' anlayışı içerisinde olanlar, şurada Belarus ve Litvanya arasında olan, İngiltere ve Fransa arasında olan karşı karşıya süreci görünce eli ayağa tutuşuyor. Veya şimdi Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle ortaya çıkan göçün oluşturduğu sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Yani öyle veya böyle yirminci asrın sonunda her şeyi çiçek, böcek, yeşillik ve kendine ait bazı anlayışlarla geçirebileceğini, bundan sonra dünyanın bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalmayacağını ifade eden batı, tehlike çanlarının çaldığını ancak kapısının kırıldığında anladı. Bundan sonra bir şey yapabilirler mi? Ben böyle yetenekleri olduğunu düşünüyor değilim. Çünkü bizi böyle büyük bir girdabın içerisine sokmaya çalıştılar ama kötü komşu ev sahibi yapar ya. Bizim bütün tedbirleri almamız için sınırlarımızdan, sınır ötesine kadar, sınır içerisine kadar kapasitemizi geliştirmeye temin ettiler. Savunma sanayimizi yirmilerden seksenlere getirmemize vesile oldular" ifadelerini kullandı.

İYİLİK GEMİSİNİN YOLA ÇIKACAĞINI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu hafta Afganistan ve Lübnan’a 'İyilik Gemisi'nin yola çıkacağını kaydeden Süleyman Soylu, "Yetmedi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Lübnan'da 0-2 yaş arası tüm çocuklara sütleri ve mamalarını gönderiyoruz. Biz Amerika değiliz, biz Avrupa değiliz, biz İngiltere falan da değiliz. Biz başka ülkelere tezgah kurabilecek bir anlayışı demokrasi maskesi üzerinden gerçekleştirmeye çalışan bir anlayışın temsilcileri de değiliz" şeklinde konuştu.

GÜVENLİK VURGUSUNDA BULUNDU

Türkiye’nin batılı ülkeler gibi çok rahat bir coğrafyada yaşamadığına değinen Soylu, şöyle devam etti: "Bir tarafımızda Irak var, bir tarafımızda Suriye var, bir tarafımızda onlarca yıldır ambargo uyguladıkları İran var. Gürcistan ve Ermenistan’a kadar deniz sınırlarımızı sayarsanız Yunanistan’dan, Bulgaristan’a kadar birçok süreç var. Burada yapmamız gereken meselenin usulüne uygun bir şekilde dünyanın bu halini iyi tasvir edip, iyi analiz edip kendi güvenliğimizi ona göre temin edebilmektir"

10 GÜVENLİK GÖREVLİSİNE PLAKET

Uygulamayı bugüne kadar 147 bin kişinin kullandığını belirten Soylu, özel güvenlik görevlilerin karşılaştıkları uyuşturucu, hırsızlık, çocuk kaçırma ve aile içi şiddet gibi birçok olaya KAAN kapsamında müdahale edildiğini hatırlattı. Uygulama kapsamında 50 bin 400 bildirim yapıldığını belirten Soylu, "17 bin 700 kişiye de adli ve idari işlem yapılmıştır. Bu son söylediğim cümle aslında bütün bunları eğitimleri, teknolojik alt yapıyı, entegrasyonu, neden yaptığımızın en önemli delilidir. Burada bunları sağlayan 10 arkadaşımıza ödül vereceğiz. Bunu sağlayan ve kolluk kuvvetlerimizle bütün bunları gerçekleştiren özel güvenlik görevlilerini alkışlıyor, hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Bakan Soylu, suç işleyen şüphelilere engel olup KAAN isimli uygulama üzerinden durumu polis ve jandarma ekiplerine bildiren 10 özel güvenlik görevlisine de plaket verdi.