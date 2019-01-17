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SP, 67 belediye başkan adayını açıkladı

Saadet Partisi (SP), 1'i büyükşehir, 11'i il olmak üzere toplam 67 belediye başkan adayını daha açıkladı.

SP, 67 belediye başkan adayını açıkladı

Saadet Partisi (SP), 1'i büyükşehir, 11'i il olmak üzere toplam 67 belediye başkan adayını daha açıkladı.

17 Ocak 2019 Perşembe 15:49
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SP, 67 belediye başkan adayını açıkladı

ANKARA - SP'den yapılan yazılı açıklamada, açıklanan 67 belediye başkan adaylarının isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. SP'nin açıkladığı belediye başkan adayları şöyle:

Antalya-Ali Aktaş, Ağrı-Mehmet Erat, Aksaray-Levent Serdar Şahin, Burdur-Musa Sayar, Elazığ-Haluk Arslan, Kırklareli-Mithat Özdemir, Kırşehir-Yusuf Turan, Kilis-Şerif Karakurt, Niğde-Nihat Altıparmak, Osmaniye-Ömer Yağmur, Sivas-Melih Seçilmiş, Yalova-Resul Genç, Adana Kozan-Kazım Özgan, Ağrı Eleşkirt-Ramazan Yakut, Ağrı Patnos-Abdulhalık Taşkın, Antalya Kepez-Mehmet Akburak, Artvin Ardanuç-Şahin Alaçam, Artvin Hopa-Server Eksilmez, Artvin Yusufeli- Mustafa Aksoy, Balıkesir Altıeylül-Halil Uçar, Balıkesir Ayvalık-Serdar Yılmaz, Balıkesir Balya-Yasin Erol, Balıkesir Bandırma-Ekrem Süzen, Balıkesir Bigadiç-Hasan Karaduman, Balıkesir Burhaniye-Fatih Ölmez, Balıkesir Edremit-Ahmet Pınar, Balıkesir Erdek-Mustafa Köse, Balıkesir Gömeç-Ahmet Aygören, Balıkesir Gönen-Mehmet Taban, Balıkesir Marmara-Süheyb Balaban, Bingöl Adaklı-Sacit Almalı, Çanakkale Biga-Adnan Kömürcü, Çanakkale Çan- Orhan Görmez, Çanakkale Gelibolu-Bünyamin Ünlü, Çanakkale Lapseki-Ayhan Söndür, Çorum İskilip-Hasan Mert, Denizli Çardak-Bürhan Tokay, Denizli Çivril-Murat Sarı, Denizli Güney-Haydar Çallıer, Denizli Kale-Ahmet Yılmaz, Denizli Sarayköy-Ramazan Öztürk, Edirne Havsa-Kemal Durkaya, Edirne Keşan-Ahmet Köseler, Edirne Lalapaşa-Oğuz Kalkan, Edirne Meriç-Erol Parazil, İstanbul Beykoz-Muharrem Kaşıtoğlu, İstanbul Gaziosmanpaşa-Bilal Ay, Karabük Safranbolu-Orhan Gökmen, Kars Selim-Saim Aladağ, Kayseri Develi-Abdullah Akkuş, Kayseri Hacılar-Erdal Altun, Kayseri Sarıoğlan-İbrahim Turgut, Mardin Ömerli-Servet Cemiloğlu, Mardin Yeşilli-Enver Sağlam, Nevşehir Gülşehir-Hüseyin Ödemiş, Sakarya Sapanca-Ömer Yaşar Çömlekçioğlu, Trabzon Arsin -Ramis Sunguroğlu, Trabzon Dernekpazarı-Abidin Pergel, Van Saray-İrfan Gülaçar, Zonguldak Devrek-Mehmet Özmekik, Zonguldak Kozlu-Samet Güngör, Ağrı Eleşkirt-Tahir Sedat Gümüştekin, Ağrı Patnos-Dedeli Reşit Kıvanç, Düzce Beyköy-Ahmet Kocaman, Edirne Keşan Beğendik-Zafer Yetim, Edirne Keşan Yenimuhacir-İhsan Bulut, Kütahya Simav Demirci-Hasan Özbal"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiBelediye Başkan Adayları
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