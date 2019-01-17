SP, 67 belediye başkan adayını açıkladı

ANKARA - SP'den yapılan yazılı açıklamada, açıklanan 67 belediye başkan adaylarının isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. SP'nin açıkladığı belediye başkan adayları şöyle:
Antalya-Ali Aktaş, Ağrı-Mehmet Erat, Aksaray-Levent Serdar Şahin, Burdur-Musa Sayar, Elazığ-Haluk Arslan, Kırklareli-Mithat Özdemir, Kırşehir-Yusuf Turan, Kilis-Şerif Karakurt, Niğde-Nihat Altıparmak, Osmaniye-Ömer Yağmur, Sivas-Melih Seçilmiş, Yalova-Resul Genç, Adana Kozan-Kazım Özgan, Ağrı Eleşkirt-Ramazan Yakut, Ağrı Patnos-Abdulhalık Taşkın, Antalya Kepez-Mehmet Akburak, Artvin Ardanuç-Şahin Alaçam, Artvin Hopa-Server Eksilmez, Artvin Yusufeli- Mustafa Aksoy, Balıkesir Altıeylül-Halil Uçar, Balıkesir Ayvalık-Serdar Yılmaz, Balıkesir Balya-Yasin Erol, Balıkesir Bandırma-Ekrem Süzen, Balıkesir Bigadiç-Hasan Karaduman, Balıkesir Burhaniye-Fatih Ölmez, Balıkesir Edremit-Ahmet Pınar, Balıkesir Erdek-Mustafa Köse, Balıkesir Gömeç-Ahmet Aygören, Balıkesir Gönen-Mehmet Taban, Balıkesir Marmara-Süheyb Balaban, Bingöl Adaklı-Sacit Almalı, Çanakkale Biga-Adnan Kömürcü, Çanakkale Çan- Orhan Görmez, Çanakkale Gelibolu-Bünyamin Ünlü, Çanakkale Lapseki-Ayhan Söndür, Çorum İskilip-Hasan Mert, Denizli Çardak-Bürhan Tokay, Denizli Çivril-Murat Sarı, Denizli Güney-Haydar Çallıer, Denizli Kale-Ahmet Yılmaz, Denizli Sarayköy-Ramazan Öztürk, Edirne Havsa-Kemal Durkaya, Edirne Keşan-Ahmet Köseler, Edirne Lalapaşa-Oğuz Kalkan, Edirne Meriç-Erol Parazil, İstanbul Beykoz-Muharrem Kaşıtoğlu, İstanbul Gaziosmanpaşa-Bilal Ay, Karabük Safranbolu-Orhan Gökmen, Kars Selim-Saim Aladağ, Kayseri Develi-Abdullah Akkuş, Kayseri Hacılar-Erdal Altun, Kayseri Sarıoğlan-İbrahim Turgut, Mardin Ömerli-Servet Cemiloğlu, Mardin Yeşilli-Enver Sağlam, Nevşehir Gülşehir-Hüseyin Ödemiş, Sakarya Sapanca-Ömer Yaşar Çömlekçioğlu, Trabzon Arsin -Ramis Sunguroğlu, Trabzon Dernekpazarı-Abidin Pergel, Van Saray-İrfan Gülaçar, Zonguldak Devrek-Mehmet Özmekik, Zonguldak Kozlu-Samet Güngör, Ağrı Eleşkirt-Tahir Sedat Gümüştekin, Ağrı Patnos-Dedeli Reşit Kıvanç, Düzce Beyköy-Ahmet Kocaman, Edirne Keşan Beğendik-Zafer Yetim, Edirne Keşan Yenimuhacir-İhsan Bulut, Kütahya Simav Demirci-Hasan Özbal"
DHA