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Soylu'dan ele geçirilen uyuşturucu paylaşımı

Bakan Soylu'dan Edirne'de TIR'da ele geçirilen uyuşturucu paylaşımı...

25 Aralık 2022 Pazar 16:37
Soylu'dan ele geçirilen uyuşturucu paylaşımı

ANKARA (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uzun süreli takip sonucu, ülkeye giriş yapan bir TIR'da 35 kilo kokain, 2 kilo metamfetamin ve 460 kilo ecstasy ile çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uzun süreli takip sonucunda ülkeye giriş yapan TIR'da; 35 kilo kokain, 2 kilo metamfetamin, 460 kilo ecstasy, 760 gram reçine esrar, 9 tüp likit esrar ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluIçişleri Bakanı
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