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Soylu'dan Cudi Dağı'nda 'Türk bayrağı' paylaşımı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde dalgalanan Türk bayrağının altında çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

01 Ocak 2022 Cumartesi 10:14
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Soylu'dan Cudi Dağı'nda 'Türk bayrağı' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını Şırnak'ta Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlerle geçirdi. Soylu, yeni yılın ilk sabahında da üs bölgesinde askerlerle kahvaltı yaptı. Soylu, kahvaltıda askerlerle birlikte ve üs bölgesinde dalgalanan Türk bayrağının altında çekilen fotoğraflarını, "Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Şırnak Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nden hayırlı sabahlar" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluIçişleri BakanıCudi Dağı
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