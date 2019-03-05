Soylu: Burnunuzdan fitil fitil getirmezsek namerdiz

İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları için İzmir'e geldi. Yoğun bir programı olan Süleyman Soylu'nun ilk durağı ise Tire ilçesi oldu. Burada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri ile Tire Belediye Başkan adayı Selman İçelli'nin eşlik ettiği Bakan Soylu, vatandaşlarla bir araya geldi. Meydandaki konuşmada Selman İçelli projelerini anlattı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da konuşmasında, "Bugün burada 31 Mart için güzel bir fişek attınız, ilgi gösterdiniz. Bizim bir elimiz var, iktidar elimiz var. Biz bu iktidar eliyle ne gerekiyorsa yapıyoruz. Belediyede değişiklik olmasa da bazı çevreler engellemeye çalışılsa da Belevi yolunu yapacağız. Ama bizim bir şeye daha ihtiyacımız var, o da bu şehrin, bu ilçenin ihtiyaçlarını, taleplerini hayata geçirmek için elinde dosyayla Ankara'da gözü kulağı olacak bir belediye başkanına ihtiyacımız var" dedi.



Millet İttifakı'nın İzmir adaylarını da eleştiren Hamza Dağ, "İzmir'de bir oyun oynanıyor. Bunu da vatandaşımızın oyuyla bozacağız. Biz Aziz Kocaoğlu'nun belediyeciliğini eleştirdik. Ama vatanseverliğinden asla şüphe duymadık. Ancak 31 Mart için İzmir'de farklı bir oyun var" diye konuştu.



'GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE OLMASINI İSTEMEDİLER'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuşmasına, "Sizi güzel bir selam getirdim. Dün Sarıyer'deydik. Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. 'Yarın nereye gidiyorsun' dedi. 'Yarın inşallah İzmir'in beş ilçesine gideceğim' dedim. 'Tireli hemşerilerime selam söylememi istedi. Onun selamını getirdim" sözleriyle başladı.



Geçmişte ülke olarak çok sıkıntı yaşandığını söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, "10 yıllardır yakasından düşmediler. Acı günler yaşattılar. Güçlü olmamızı, zengin olmamızı, kudretli olmamızı istemediler. Ayaklarımızın üzerinde bütün dünyaya haykırmamızı istemediler. Özgür bir Türkiye, güçlü, zengin, bağımsız bir Türkiye istemediler. Hep ayakkabılarımızın ucuna bakıp, geleceğe bakmamızı istemediler. Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-dindar hep içimizde bir kaos olsun, cebelleşelim, geleceğe bakmayalım istediler. Ayaklarında takat olmayan bir Türkiye, köksüz bir Türkiye olsun, ana-ata tanımayan bir Türkiye olsun istediler. Onun için bu ülkede başbakan astılar, bakanları astılar. Bize dediler ki; 'ey eciş bücüşler, siz kimsiniz ki bu ülkeyi yöneteceksiniz' dediler. 'Bu ülkeyi büyüyen Türkiye yapamazsınız' dediler. İşte Adnan Menderes yapmaya çalıştı. Onu astılar. Anamızı babamızı korkuttular. Yıllardır bize pusu kurdular, yetmedi, darbeler yaptılar. En son o Amerikan uşağına 15 Temmuz'da, talimatla yaptırmaya çalıştılar. Durmadılar, Geziler, 6- 7 Ekimler, Irak'ın kuzeyine bir Kürt devleti kurdurmak istediler. Amaçları şuydu; Türkiye'nin içerisini karıştırmak. Türkiye'nin etrafında kaos yaratmak. İyice kafamızı karıncalandırmak istediler. Ardından Afrin'de, dün yapamadıklarını, bugün başka yöntemlerle yapacaklardı. Tayyip Erdoğan buna müsaade etmedi. Hem de Irak'la, Suriye'yle en zor zamanımızda bunu yaptırmadık" dedi.



'KANDİL'İN ARKASINDA KİM VAR?'



"Benden çok var ama, bu memleketten bir tane var" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Eğer doğruyu sizin huzurunuzda söylemeyeceksek, nerede söyleyeceğiz? Dün söyledik, Kandil'i kim idare ediyor? Orada üç beş çakal, aklı çalışmayan mı idare edecek. ABD, okyanus ötesinden idare edecek. Tireliler, Biz coğrafyada adım atmadıktan sonra hiç kimseye oyun kurdurmayız. Bize ne dediler; Oyları var, e sonra iktidara gelirsin, muktedir olamazsın. Yıllarca beynimize bunu çaktılar. 'İstediğimiz zaman, istediğimiz kararı hükümet de olsan, başbakan da olsan, cumhurbaşkanı da olsan aldırırız' dediler. 'Afrin'e girmeyeceksiniz' dediler. Biz girdik mi? PKK'yı oradan dehledik. ABD bir şey diyebildi mi? Güvenlik güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz, hepimiz oradayız. Biz batı gibi değiliz. Gittiğimiz yerleri çökertmeyiz. 600 yılın üzerinde biz bu coğrafyada hak sağladık, hukuk sağladık. Onlar gibi sömürmedik."



'ÇOK SERT KONUŞUYORMUŞUM'



"Bana kızıyorlar. Niye kızıyorlar, çok sert konuşuyormuşum" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir'de karşımızda olan cenahın en önemli unsurlarından birisi çıkmış, diyor ki; 'Sırtımı YPG'ye, PKK'ya dayadım' diyor. Ben dedim ki; sana dört duvar verdik, ister sırtını o duvara daya, ister bu duvara daya. Kaseti tekrar başa saralım istiyorlar. 15 tane vilayette Apo’nun İmralı'dan çıkması için konuşuyor. Ben onlara milletvekili demiyorum. Onlar PKK'nın milletvekilidir. Vallahi, billahi kim ne derse desin. Onlar HDP, terör örgütünün koludur. Partinin il binasında toplanıp yürümek istediler, yürütürsek namerdiz dedik. Yürütmedik. Bir sabah terörün elindeki belediyeleri aldık. Artık onlar teröre para yardımı yapamıyorlar. Demin bir fotoğraf geldi. Telefonda ona bakıyordum. 13 yaşında bir kıza terör eğitimi veriyorlar. Ulan sizin burnunuzdan fitil fitil getirmezsek namerdiz. 13 yaşındaki kızlara, taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar. Ailelerinin yanlarına dönmemesi için, yüzlerine bakamamaları için neler yapıyorlar. Orada kayyum belediyeler, 4 tane külliye yapmış. Orada gençlerle konuştuk. Siz terörle bulaşmayın, siz okuyun dedik. Biz sizlerin önünüzü açarız dedik" dedi.



HDP'li Pervin Buldan'ı da isim verip eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O Pervin Buldan denilen kadın böyle yumuşak görünür, ama zehirli diliyle beraber bu seçimde '40 yıllık mücadelemizi taçlandırmak için sandığa gideceğiz' diyor. 40 yıl önce ne kuruldu? PKK kuruldu. 'Bizimle beraber olanlar, bizim derdimiz seçim, belediye değil, bizim derdimiz bu PKK'nın iddiasını burada hakim kılmaktır' demek istiyor. 40 yılla mı sınırlı orası. Bitti mi acaba cahil kadın. Medeniyetler geçmiş orada, onlar bizim kardeşlerimiz. Suratında meymenet olmayan birisi var. HDP'nin eş başkanı, hani komünist sakallı birisi. Ne dedi 'Kürdistan'da biz kazanacağız. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da AKP'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz' dedi. Ne demek istedi? Demek istedi ki; 'Biz yüzümüze maske taktık. Burada PKK, batıda da CHP, Saadet ve İyi Parti'yle birlikte mücadele içindeyiz.' Tireliler bana şu sorunun yanıtını verin; Ben lafı karnında taşıyan birisi değilim. Kato'da, Gabar'da, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda Ali Boğazı'nda o evlatlarımız niye mücadele ediyor? Ezanın, bayrağın, namusumuz için niye mücadele ediyor? Bana bunu söyleyin."



24 HAZIRAN'DA YALVARDIK



"24 Haziran'da yalvardık, ne olurusunuz. Bunları Meclise taşımayın dedik. Kılıçdaroğlu, 'Bir oy onlara, bir oy bizlere' dedi" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geldiler Meclise, ne oldu? 'Sizin askeriniz, polisiniz doğuda işkal askeridir' dediler. Size soruyorum Tireliler. Oradan akıl veriyor, Türk siyasetini yönlendiriyor. 24 Haziran'da 'PKK'ya taşıyıcı annelik yapmayın' dedik. Taşıyıcı annelik yaptılar. Ha biz ağzının payını verdik. Hiç merak etmeyin, ne ortaya koyarlarsa koysunlar, bunları sizlerle paylaşmak zorundayız. Şimdi istedikleri kadar desinler 'onların hamisi değiliz' diye. İzmir'de, Muğla'da niçin aday göstermediler? Adaylarını listelere, belediye meclis üyesine koydular. Sözümüz para eder etmez, size de söylüyorum. CHP'ye evet bu imkanı vermeyin. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde, Tire'de ne olursunuz PKK'yı bulaştırmayın diyorum, size bir kardeşiniz olarak. Ve Gezi olaylarının, 17- 25 Aralık'ın faillerinin tamamı içeride bir aradalar. Yaklaşık 50 yaşındayım. Ama 50 yıldır, bu ülkede 4,5 yıl seçimin olmadığı tek bir dönem olmadı."



İHA'LARA YENİ CİHAZ



İnsansız hava araçlarına yeni bir cihaz takılacağını da Tirelilerle paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, "Mayıs ayında inşallah öyle bir alet takıyoruz ki; terör örgütü dağda dolaşmayı boşverin, kafasını çıkartamayacak. 15 binlerdi şu anda 700 kaldı. Bizim evlatlarımız, onları kovalıyor. Sıçan gibi kafalarını çıkartamıyorlar. Geçen gün İstanbul'da inlerinde yakaladık, doğru kodese" dedi.



UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KARARLIĞI SÖZÜ VERDİ



Uyuşturucuyla mücadelede kararlı olacaklarının da altını çizen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu satıcıları okulların etrafında görülürse, güvenlik güçlerimiz bacaklarını kırsınlar demişim. Yanlış mı söylemişim? Beyler sırça köşklerinde. Artık ne içiyorlarsa, anne gözü morarık şekilde yanıma geldi. 'Ne oldu gözüne' dedim. 'Oğlum uyuşturucu almak için beni bu hale getirdi' dedi. 'Ne olur beni de oğlumu da kurtarın' dedi. 2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 947. Şimdi aralık ayı hariç 441'e düşürdük. Tayyip Erdoğan'a gittik. 'Elinize bütün imkanları veriyorum, bunun üstesinden gelin' dedi. 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese soktuk. Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptık. Hırsızlıklarda İzmir'de büyük başarı elde etik. Beşten, altıdan fazla İzmir'de hırsızlık olamayacak dedik. Sadece PKK'lıların uyuşturucu satıcılarının değil hırsızların da iflahını kesmezsek namerdiz. Tire'de gece bekçisi yok değil mi? Şimdi gelecek işte. Tayyip Erdoğan bana diyor ki; 'Vatandaşım gece uyurken bekçinin düdüğünü duymazsa hesabını senden sorarım.' Yandık. İnşallah İzmir'in her ilçesinde gece bekçimiz olacak. Gündüz polisimiz olacak. En büyük organize suç örgütü operasyonunu yaptık. Öyle mafya tafya anlamayız" diye konuştu.



VATANDAŞTAN SEÇİMDE DESTEK İSTEDİ



Cesaretlerinin, halkın kendilerine gösterdiği güvenden geldiğini dile getiren Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:



"Tireliler, verdiğiniz oylarla, oy pusulasıyla bunu sağlıyorsunuz. Eğer olmazsa, çocukların eline taşı verirler. Kaymakamı, valiyi sokağa çıkarmazlar. Yakıp yıktılar. Bunlara her şeyi yaptılar. Eğer bunlara iradeyi, kararlığı göstermezseniz, bilmenizi istiyorum, gelecek nesillere yine kaos dolu günler bırakırız. Biz ne istiyoruz, biliyor musunuz? Gelecek nesiller sizlerin çektiğini çekmesin. Yüzdük, yüzdük, yüzdük kıyısına geldik. Şunlara arabayı devirtmeyelim. İzmirliler, Tireliler, belediyenize PKK'yı musallat etmeyin. 1 Nisan'da eyvah sökmez. Gelin hep birlikte bağımsız Türkiye ile ideallerimizi yeni otomobilimizi, uçağımızı yapalım. Desteğinize ihtiyacımız var. Ne olursunuz başımızı Kandil'in önünde eğdirmeyin. Pensilvanya'daki o haini bizlere güldürmeyin. Kuvvet verin. CHP'nin taşıyıcı anneliğine, PKK'ya yaptığı taşıyıcı anneliğine son vermemiz lazım. Geçen seferki gibi olmaz, ayaklarını attılar mı, tırnaklarını geçirdiler mi bir daha gitmezler, ben bunları tanıyorum" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediye başkan adaylarına destek istedikten sonra halkı selamlayıp Tire'den ayrıldı.