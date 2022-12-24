Soylu: Bir tek terörist kalmayacak

DİYARBAKIR (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman'da ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, en büyük Eren operasyonunun icra edileceğini belirterek, “Terör örgütünün finansmanın yönelik dikilen yaklaşık 300 milyon kök kenevir burada ele geçirildi. Yani terör örgütünün öncelikle bu bölgedeki finansmanını kuruttuk. Şimdi terör örgütünün bu bölgedeki bütün varlığını kurutacağız” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde Diyarbakır’a gelerek Lice ilçesindeki Tapantepe Üs Bölgesi’ni ziyaret etti. Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, Diyarbakır Lice, Bingöl Sağgöze, Muş Şenyayla ve Batman Zori bölgelerinde başlatılan operasyonun en büyük Eren operasyonu olduğunu ve 3 bin 650 personelle bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini söyledi.