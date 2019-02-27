Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
105082
ALTIN
226.267
DOLAR
5.3012
STERLİN
7.0198
EURO
6.0293
Adana'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
Adana'da uyuşturucu operasyonu
Beylikdüzü'nde kaza
Son Dakika
Beylikdüzü'nde kaza
İstifa iddiası yalandır
İstifa iddiası yalandır
5 kıtadan 60 ülke TÜYAP’ta bir araya geldi
5 kıtadan 60 ülke TÜYAP’ta...
Çocuklar Eyfel Kulesi yapıyor
Çocuklar Eyfel Kulesi yapıyor

Soylu: 15 bin polis alacağız

İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15 bin polis alacağız

Soylu: 15 bin polis alacağız

İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15 bin polis alacağız

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:59
0 Okunma
Soylu: 15 bin polis alacağız

İstanbul (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi'nde muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcilerine seslenen Süleyman  Soylu, “FETÖ konusunda bir başlık açmak istiyorum. Çok önemli operasyonlar yaptık. Çok önemli operasyonlar da topun ağzında. FETÖ ile ilgili yapacağımız operasyonlara Türkiye'de ki herkes şaşıracak. FETÖ sadece bir terör örgütü değildir. FETÖ dünyanın en etkili istihbari örgütlerinden bir tanesidir. Kimse yanlış anlamasın. İsthibari örgütler tehlikelidir. Ülkenin her tarafına, dünyanın her tarafına sızarak kanser edip teslim almaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"AMERİKA'NIN DÜNYACA ÜNLÜ İKİ ASKERİ ÜSSÜNDE BUGÜN FETÖ'NÜN OKULLARI CARİDİR"

Soylu, “Amerika'nın dünyaca ünlü iki üssünde bugün FETÖ'nün okulları caridir, askeri üssünde caridir. Birisi Nevada'da birisi Arizona'da. Bizi ahmak zannetmesinler. Avrupa Birliği,Avrupa Parlemantosu'na yapılan saldırıyı PKK yaptı. Yakın gelecekte Avrupa bize diyecekki 'Bu PKK terör örgütünü gelin bizden kurtarın' diyecek. O zaman biz de biraz ağırdan alırız. Ben FETÖ için Amerika'nın da aynısını diyeceğinin burada altını çiziyorum. Bir taraftan Nevada'da bir taraftan da Arizona'da askeri üssünü FETÖ'ye vereceksin ondan sonra da ben terörle mücadele ediyorum diye bütün dünyayı kandırmaya çalışacaksın" İfadelerini kullandı.

"15 BİN POLİS ALACAĞIZ"

Bakan Soylu, “Bekçi sistemi Cumhurbaşkanımızın ürettiği bir sistem. Vatandaşımız rahat uyurken bekçi görev başında olacak dedi ve hemen 10 bin bekçi alımı yaptık. İstanbul'a 2 bin 800-2 bin 900 bekçi verdik. Şimdi İstanbul'a bin 200 veya bin 250 bekçi  daha veriyoruz. Toplamda 4 bin bekçi olacak. Dün akşam belirledik 8 bin bekçi çıkıyor, Martta binini İstanbul'a veriyoruz. Böylelikle İstanbuldaki bekçi sayısı 5 bin olacak.10 bin polis alıyorduk. Sayıyı dün akşam 15 bin'e çıkardık.15 bin polis alacağız. Bunun büyük bir bölümünü de İstanbul'a vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"DEDİKODULAR İLE İNSANLARIN KAFASINI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Muhtarların maaşlarında kesinti yaşanacağı iddialarına ilişkin de Soylu, “Bu bir dedikodu. Akıl karı bir iş değil. Bu tür dedikodular ile insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Muhtarlarımızın özlük hakları konusunda çok önemli adımlar attık. Sayın Cumhurbaşkanımız bunlar bunlar olacak dedi biz de o dedikten sonra güle oynaya yaptık" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluIçişleri Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitimde önemli bir sorumluluğumuz var
Eğitimde önemli bir sorumluluğumuz var
İmamoğlu: Anket sonuçlarına güveniyoruz, yüzümüzü de güldürüyor
İmamoğlu: Anket sonuçlarına güveniyoruz, yüzümüzü de güldürüyor
CHP’li Sancar pazarda soğan tarttı… 
CHP’li Sancar pazarda soğan tarttı… 
Mansur Yavaş: Ağzımızı açtırmasınlar
Mansur Yavaş: Ağzımızı açtırmasınlar
Yapamadıkları hizmeti Büyükşehir’e yıkıyorlar
Yapamadıkları hizmeti Büyükşehir’e yıkıyorlar
İmamoğlu: Gündüz bakımevleri kuracağız
İmamoğlu: Gündüz bakımevleri kuracağız
Metroyu 17 yıldır neden yapmadınız?
Metroyu 17 yıldır neden yapmadınız?
Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici
Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici
Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı
Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ