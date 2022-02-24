"Sovyet Rusya yeniden kendini gösterdi"

ANKARA - Milli Yol Partisi lideri Remiz Çayır, “Putin, Sovyet Rusya’nın yeninden dirilişini başlatmış oldu. Ne yazık ki gücü gücü yetene sistemi hala devam ediyor” dedi.

Milli Yol Partisi Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çayır, Rusya’nın Ukrayna işgaliyle alakalı açıklamalarda bulundu. Sovyet Rusya’nın yeninden kendini gösterdiğini söyleyen Çayır, “Putin, Sovyet Rusya’nın yeninden dirilişini başlatmış oldu. Artık dünya güya insani anlamda şekillenir ve büyürken, ne yazık ki gücü gücü yetene sistemi hala devam ediyor. Koca koca ülkeler, medeni olduklarını iddia eden ülkeler bu işgal, bu sömürge ve insanlık dışı müdahaleler karşısında ne yazık ki hep sessiz kaldılar. Sovyet Rusya, yani bugünkü Ruslar, ne yazık ki bütün dünyayı karşısına alarak, güç bende diyerek Ukrayna’yı işgale başladı. Garip olan şu. Önce özerk bölgeleri tanıdığını iddia etti ve batının tutumuna bakarak bu kez de bütün toprağını işgale kalkıştı. Beşinci kol faaliyetini de unutmadı. Garip olan ne biliyor musunuz? Şu an Dombas üzerinden değil de, Kırım üzerinden Ukrayna’ya girmeyi seçti. Şu anda da fiili olarak savaşmadığı yerlerde de bombalar patlatıyor. Halkı korku ve paniğe sevk ediyor. Oralarda da beşinci kol faaliyeti yapmaktan da geri durmuyor. Burada en çok etkilenecek ülkelerden biri de Türkiye. Ekonomik olarak da, siyasi olarak da en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bu anlamda, gücümüz neye yetiyorsa hükümetin derhal pozisyon alması gerekiyor. NATO ne güne duruyor? NATO tuttu Ukrayna’ya ben yanınızdayım dedi mi? dedi. Ruslar işgale başladı. NATO nerede? İlerleyen zamanda nasıl bir tavır alırlar bilmiyorum ama şu an NATO yok. İşgale kalkışan Rusya’nın karşısında kimse yok. Onun için bu dünya düzenine itirazımız var. Derhal Türk hükümeti, etkililer, yetkililer bütün çevreleri harekete geçirmek ve bu işgali durdurmak zorundalar” ifadelerini kullandı.

‘ÇİFTÇİYİ KENDİ TARLASINDA MUTLU HALE GETİRECEĞİZ’

Tarım konusuna Türkiye’nin uzun yıllar boyunca sürdürebileceği planlamalarının olması gerektiğinin altını çizen Çayır, “Tarımda, Allah’ın izniyle sistem değişim ve dönüşüme uğraşacağız. Çiftçiyi kendi tarlasında mutlu ve umutlu bir hale getireceğiz. Başka yolu yok. Eğer biz tarımı, temel ihtiyaçtan dolayı milli mesele olarak görür ve ona göre tedbirler alırsak doğru yapmış oluruz. Koskoca ülkenin 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık planı yok. Yok ya. Gelişi güzel el yordamıyla devam ediyor. Bir bakıyorsunuz 3 yılda 5 tane tarım bakanı değişmiş. Ufuk yok. Gerçek planlar programlar yok. Hepsi günü birlik kaygılar, günü birlik çözümler. İşte biz Allah nasip ederde gelirsek, 5 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık öngörüler yapacağız” dedi.