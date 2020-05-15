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Sosyal medya etik kuralları 'Etik Kurul' hesabınca denetlenecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın, parti üyeleri için duyurduğu 12 maddelik sosyal medya etik kurallarının denetiminin sağlanması amacıyla, 'Etik Kurul' isimli bağımsız bir Twitter hesabı açıldı.

15 Mayıs 2020 Cuma 08:34
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Sosyal medya etik kuralları 'Etik Kurul' hesabınca denetlenecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in duyurduğu kuralları hazırlayan komisyonun denetiminde kurulan Etik Kurul hesabı; etik kurallarını tanımaksızın saldırı, hakaret, nefret, tehdit gibi suçlar işleyerek sosyal medya kullanan kullanıcıların paylaşımlarını belirlenen 12 madde çerçevesinde değerlendirecek. Uygunsuz paylaşımları deşifre edecek. Hesap ayrıca, söz konusu kurallara uyacağını taahhüt ederek profiline yeşil ikon ekleyen kullanıcıları da denetime tabi tutacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiEtik KurulSosyal MedyaMahir ÜnalÖmer çelik
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