Siyasiler sandık başında

(DHA)

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU OYUNU ALANYA'DA KULLANDI

Dışişlerİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 09.30'da eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte oy kullanacağı Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki Ayşe Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi, oylarını 2406 numaralı sandıkta kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bu seçim şehirlerimiz için önemli, şehirlerimizi ehli insanlara emanet etmek için önemli. Dolayısıyla biz de demokratik haklarımızı kullanarak oyumuzu verdik. Bu seçim de ülkemizin bekası, istikrarı ve geleceği için önemli. Çünkü seçimlerde milletimizin kendisi bir ülkenin ve milletin geleceğine yön veriyor. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın bu bilinçle oy verdiğini düşünüyorum. İnşallah bu seçimler hem şehirlerimiz için hem de ülkemiz ve ülkemizin istikrarı için hayırlara vesile olur. Ülkenin istikrarının, bekasının ne demek olduğunu sadece Türkiye vatandaşı olarak değil Dışişleri Bakanı olarak da önemini çok iyi biliyorum ve tüm çalışmalarımda bunun ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Ülke ne kadar güçlü olursa dış politikada o kadar etkili olduğumuzu biliyoruz. İnşallah bu seçimler ülkemizin güçlenmesine vesile olacaktır" dedi. Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

SAĞLIK BAKANI KOCA OYUNU KULLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Koca okula eşi Hale Koca ile birlikte gelerek 3299 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bakan Koca, oy kullanmasının ardında okul bahçesinde kısa bir açıklama yaparak, seçimin bütün ülke için hayırlı olmasını diledi. Koca seçime katılımın yoğun olduğu belirtti. Koca, "Sağlık Bakanlığı olarak özellikle oy kullanması gereken hastalarımızla ilgili planlamamızı yapmıştık. Bu çerçevede toplam 50 bin kişiye yakın e-rapor verildi. 24 Haziran'da raporunu almış olan vatandaşlarımızın da raporları geçerli. Türkiye'de sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesini sağlamak üzere de 27 bin sağlık personelimiz, şu an aktif görevinin başında hizmet vermektedir. Bugüne özel, 2 bin 751 olan istasyon sayımıza 418 acil istasyon ilavesi sağlayarak eksiksiz hizmeti sağlamak istedik. Özellikle hastanelerde ve evde bakım hizmeti alan hastaların da oy kullanmaları için geçen hafta bir genelge yayımlandık. Bununla ilgili hem hastanelerimizden hem evde bakım hizmeti alan seçmenlerin 112 ambulanslarımız ve hasta bakım araçlarımla oy kullanmaları sağlanmış olacak. Bu çerçevede de 7 bin çalışanımız aktif görevlendirildi" şeklinde konuştu.

MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu Üsküdar'da kullandı. Akşener sandıktan "İyi bir sonuç çıkacak" dedi.

Meral Akşener Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı. Oyunu kullandıktan sonra dışarıda bekleyen basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Akşener, “Uzunca ve hareketli -tırnak içi hareketli- bir seçim kampanyası dönemi geçirdik. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu seçimin Türkiye'ye hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Türkiye iyi olacak. Üsküdar iyi olacak. İstanbul iyi olacak" dedi. Seçim sonuçlarını Ankara'da partisinin genel merkezinde takip edeceğini söyleyen Akşener'e bir basın mensubu “Sizce sandıktan ne çıkacak?" diye sordu. Akşener, "İyi bir sonuç çıkacak" şeklinde cevap verdi.

DEVLET BAHÇELİ, OYUNU KULLANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe İlkokulu'nda oyunu kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partililerle birlikte Anıttepe İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. 1326 numaralı sandıkta oyunu kullanan Bahçeli, çıkışta yaptığı açıklamada, "Olgunluk ve huzur içinde bir seçim tamamlanmış oldu" dedi. Devlet Bahçeli, bir gazetecinin "Bağlı bulunduğunuz ilçede ilk kez MHP dışında başka bir partiye mi oy verdiniz?" sorusuna, "Ben Cumhur İttifakı'na oy verdim" diye yanıt verdi. Bahçeli, ardından okuldan ayrıldı.

NUMAN KURTULMUŞ OYUNU FATİH'TE KULLANDI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, oyunu Fatih'te kullandı.

Eşi Sevgi Kurtulmuş ile saat 11.30'da 29 Mayıs İlkokulu'na gelen Kurtulmuş Oy kullanacağı1249 numaralı sandığa gitti. Kurtulmuş eşi ile birlikte oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kurtulmuş, "Türkiye bir seçime daha giriyor. Söz de, karar da milletindir diyerek çıkacak sonucu bütün herkes kabul edecektir. Türkiye'de her seçimde demokrasi biraz daha ileri gidiyor. Oy verme işlemi sırasında şenlik havası içerisinde, huzur içerisinde başarılı bir seçim yapılacak. Bugün sandıklardan siyasi ve ekonomik istikrar yönünde sonuçlar çıkacaktır." dedi.