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Siyasi partilerden PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki

Siyasi partiler, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'in başkenti Stockholm'deki provokasyonlarına tepki gösterdi.

13 Ocak 2023 Cuma 15:27
Siyasi partilerden PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki

ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi. Destici, "Bu çirkin, hadsiz eylemin faillerini ve eyleme göz yuman İsveç hükümetini kınıyorum. Yaşananlar, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki ısrarını ve kararlılığını bir kez daha doğrulamıştır. İsveç, teröristlere sahip çıktığı sürece NATO'ya üyelik için Türkiye'den vize alamamalıdır." ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsveç'te Türkiye Cumhurbaşkanı'nı hedef alan PKK terör eylemi basit bir olay değildir, şiddetle kınıyorum. Bu andan itibaren İsveç'in ne NATO ne de başka zeminlerdeki talepleri asla kabul göremez. Topyekun bir saldırı sistematik olarak sürmektedir. Türkiye bataklığa odaklanmalıdır."

Memleket Partisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'te hain terör örgütü mensupları tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı'na yönelik düzenlenen çirkin saldırıyı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. İsveç yetkili makamlarının, sorumluları ivedilikle yargı önüne çıkarmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Siyasi PartilerPKKYPG Destekçileriİsveç
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