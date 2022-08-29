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Sibel Demirdiş'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SİBEL DEMİRDİŞ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:25
Sibel Demirdiş'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Vatan Severler Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Sibel Demirdiş  

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100" üncü yılı 

nedeniyle mesaj yayınladı.

Şu ifadelere yer verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Türk Milletinin en güzel bayramı olarak kutlanır

Bütün evlerin camları, balkonları ve sokak direkleri bayraklarla donaltılmalı.

Halk coşku ve sevinçle zafer Bayramı düşmanlarımıza karşı türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu ülkemizi kimsenin işgal edemeyeceğini bölünüp parçalanmayacağımızı bir kere daha zafer bayramı kutlanmalı.

Cumhuriyetimizi daha yüceltmek ve daha güçlendirmek olmalıdır.

barış ve huzur için de bir hep beraber kardeşçe türk tarihine sahip çıkmak bir onur'dur.

önderimiz Mustafa Kemal Atatürk' anmak bir onurdur. 

30 Ağustos Zafer Bayramı 100' üncü yılı kutlu olsun ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle minnetle şükranla anıyorum diyerek 

sözlerini şiiriyle tamamladı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 

Türk'e çaresizlik yakışmaz .

Türk asla Boyun eğmez.

Ya istiklal. 

Ya ölüm.

Türk'ün Göğsünde iman

Başında 

Mavi gözlü Mustafa Kemal var.

Güvendiği ordusuyla birlikte Düşmanlara Meydan okudu.

Zafer Kazanılmıştı milletim Sevinçliydi.

Milletimizin 

Hedefi özgürlüktü.

30 Ağustos Türk'e büyük bir armağandır.

30 Ağustos 100' üncü Yılı kutlu olsun

Vatan Severler Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Danışmanı

Önce Vatan Gazetesi Duyguların Adresi şiir köşesi şairlerinden 

Sibel Demirdiş

Haber & 

Duyguların Adresi Yönetmeni 

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SİBEL DEMİRDİŞ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI
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