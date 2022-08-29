Sibel Demirdiş'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Vatan Severler Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Sibel Demirdiş
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100" üncü yılı
nedeniyle mesaj yayınladı.
Şu ifadelere yer verdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı Türk Milletinin en güzel bayramı olarak kutlanır
Bütün evlerin camları, balkonları ve sokak direkleri bayraklarla donaltılmalı.
Halk coşku ve sevinçle zafer Bayramı düşmanlarımıza karşı türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu ülkemizi kimsenin işgal edemeyeceğini bölünüp parçalanmayacağımızı bir kere daha zafer bayramı kutlanmalı.
Cumhuriyetimizi daha yüceltmek ve daha güçlendirmek olmalıdır.
barış ve huzur için de bir hep beraber kardeşçe türk tarihine sahip çıkmak bir onur'dur.
önderimiz Mustafa Kemal Atatürk' anmak bir onurdur.
30 Ağustos Zafer Bayramı 100' üncü yılı kutlu olsun ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle minnetle şükranla anıyorum diyerek
sözlerini şiiriyle tamamladı.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
Türk'e çaresizlik yakışmaz .
Türk asla Boyun eğmez.
Ya istiklal.
Ya ölüm.
Türk'ün Göğsünde iman
Başında
Mavi gözlü Mustafa Kemal var.
Güvendiği ordusuyla birlikte Düşmanlara Meydan okudu.
Zafer Kazanılmıştı milletim Sevinçliydi.
Milletimizin
Hedefi özgürlüktü.
30 Ağustos Türk'e büyük bir armağandır.
30 Ağustos 100' üncü Yılı kutlu olsun
Vatan Severler Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Danışmanı
Önce Vatan Gazetesi Duyguların Adresi şiir köşesi şairlerinden
Sibel Demirdiş
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