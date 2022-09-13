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Şentop: Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemleri güvenlik tehdidine dönüşmüştür

13 Eylül 2022 Salı 15:58
Şentop: Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemleri güvenlik tehdidine dönüşmüştür

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Komşu ülke Yunanistan'ın son dönemde Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran söylemleri ve kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür. Yunanistan'ın Adalar Denizi'ni bir Yunan gölüne çevirmek istemesi kabul edemeyeceğimiz bir durumdur" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia ve beraberindeki heyetle Meclis'teki makamında bir araya geldi. Burada konuşan Şentop, Malta ile Türkiye parlamentoları arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinin, ortak Akdeniz coğrafyası başta olmak üzere hem küresel, hem de bölgesel sorunlar arasında görüş alışverişinde bulunulmasına katkı sağlayacağını söyledi. Malta'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi 2023-24 dönemi geçici üyeliğine seçilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Şentop, Türkiye-AB ilişkilerine değinerek, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini ve Türkiye-AB ilişkilerinin bel kemiğini katılım müzakerelerinin oluşturduğunu belirtti.

'TÜRKİYE'NİN ÜYELİK PERSPEKTİFİ GÜÇLENDİRİLMELİ'

İçinde bulunulan jeopolitik sınamaların da Türkiye-AB iş birliğini ve Türkiye'nin AB üyelik sürecinin ilerletilmesini zorunlu kıldığını kaydeden Şentop, sürecin geliştirilmesi için somut ve anlamlı adımların atılmasını isteyerek, "Bu çerçevede, daha fazla gecikmeden ve ön koşulsuz şekilde; Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarının başlatılması, iş birliği ve istişare mekanizmalarımıza yeniden işlerlik kazandırılması, mevcut vize serbestisi sürecimizin sonuçlandırılması ve bu sağlanana kadar kolaylaştırıcı önlemlerin alınması, yine göç iş birliğimizin yeni gerçekler ışığında gözden geçirilmesi ve terörizmle mücadelede iş birliğimizin güçlendirilmesi gibi hususlarda çalışmalarımızı başlatmalıyız" dedi.

'YUNANİSTAN MEYDAN OKUMAYI TERCİH EDİYOR'

Şentop konuşmasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinerek, şunları söyledi:

"Komşu ülke Yunanistan'ın son dönemde Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran söylemleri ve kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür. Türkiye olarak biz diplomasi ve iş birliğinden yanayız. Müzakere ile sorunların çözülmesinden yanayız. Yunanistan ise iyi komşuluk ve dürüst diyalog yerine meydan okumayı tercih etmektedir. Yunanistan'ın Adalar Denizi'ni bir Yunan gölüne çevirmek istemesi kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Hava sahamızın ihlalleri ve uçaklarımıza yönelik tacizler de yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu tacizlerde Patriot ve Rus mamulü S-300 hava savunma sistemlerini kullanmaya çalışmaktadır. 22, 24 Ağustos ve 1 Eylül'de Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO görevi ifa eden Türk uçaklarına S-300'leri kilitlemek suretiyle tacizde de bulunmuştur. Bu konuda biz hem NATO'da üye ülkeler olmak dolayısıyla hem de komşu ülkeler olmak dolayısıyla, müzakere yoluyla bu sorunların çözülmesi yönünde görüş ve kararlılığımızı ortaya koyduk; ama bu olmadığı takdirde Türkiye, sorunlarını ve bu meydan okumaları her türlü yöntemle çözebilecek kudrettedir."

Görüşmenin ardından Şentop ve Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Farrugia, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan alana karanfil bıraktı. Ardından Şentop, konuk Meclis Başkanına Genel Kurul salonunu gezdirdi. 

DHA

Son Güncelleme: 13.09.2022 16:03
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Mustafa ŞentopYunanistan
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