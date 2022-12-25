Şentop, Sultanbeyli'de kütüphane açılışına katıldı

İSTANBUL (DHA)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mevlana İdris Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Törene, Mustafa Şentop ile birlikte Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin katıldı. Törende konuşan Mustafa Şentop, kütüphaneye ismi verilen edebiyatçı 'Mevlana İdris' ile arkadaşlığına da değindi.

"BURADA VEFALI BİR DAVRANIŞA ŞAHİT OLUYORUZ"

Şentop, "Kütüphanenin 7 gün 24 saat açık olacak olmasını önemli buluyorum. Bizim gençlik zamanımızda kütüphaneler normal mesai saatleri içerisinde çalışırdı. Marmara Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde dekan yardımcılığı yapmıştım bir süre, o zaman dekan arkadaşımızın katkılarıyla ilk defa Marmara Üniversitesi kütüphanesi gece 12"ye kadar açık tutma yolunda bir karar almıştık. Zaman içerisinde kütüphanenin 7/24 açık olmasının kıymeti anlaşılmıştı o dönem. Fakat özellikle ilçelerimizde herkesin gelebileceği, çalışabileceği mekanlar olarak açık olması çok önemli. Tabi burada vefalı bir davranışa şahit de oluyoruz. Mevlana İdris, bizim okul yıllarından arkadaşımız. Allah rahmet eylesin, ailesi de burada. Adını yaşatmak için gayret göstereceğiz. dedi.

Konuşmanın ardından gerçekleşen kurdele kesimi sonrasında Mustafa Şentop, tesisin araştırma salonunda lise öğrencilerleriyle bir araya gelerek kitap imzaladı.

KÜTÜPHANE 7/24 HİZMET VERECEK

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin organizasyonun sonunda basın mensuplarıyla birlikte kütüphaneyi gezdi, tesis hakkında bilgi verdi. Kütüphanenin 7/24 hizmet vereceğini ifade eden Keskin, " 'Mevlana İdris Kütüphane'mizi, TBMM Başkanımız Prof.Dr.Mustafa Şentop ve merhum Mevlana İdris ailesinin ve dostlarının, kıymetli kitapseverlerin ve hemşehrilerimizin katılımıyla açmış olduk. Böylelikle Sultanbeyli'mizde on beşinci kütüphanemizi de kültür dünyasına armağan ettik. Binlerce kitabın olduğu bu mekanımızı 24 saat açık tutarak kıymetli evlatlarımızın, gençlerimizin ve hemşehrilerimizin rahatça kitap okuyabilecekleri ve ders çalışabilecekleri alanları açmış olduk." diye konuştu.