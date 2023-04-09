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Şentop: Müslüman kardeşlerimize her ramazanda bu zulmü reva gören İsrail'i lanetliyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin, "Müslüman kardeşlerimize her ramazan ayında bu zulmü, bu vahşeti reva gören İsrail'i lanetliyorum." dedi

09 Nisan 2023 Pazar 09:48
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Şentop: Müslüman kardeşlerimize her ramazanda bu zulmü reva gören İsrail'i lanetliyorum
Tekirdağ

Şentop, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Aydoğdu Mahallesi'nde düzenlenen "Gönül Sofraları" iftar programında yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkeyi derinden yaraladığını söyledi.

Depremlerden dolayı bu yıl ramazanın biraz buruk geçtiğini belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Kalbimiz, aklımız, hep deprem bölgemizdeki kardeşlerimizde. İlk iftarı Hatay'da Kırıkhan'da açtık. Kahramanmaraş'ta da iftara katıldım. Cumhurbaşkanımız da sık sık bölgeye gidiyor, oradaki gelişmeleri yakından takip ediyorum. Orada yaşayan kardeşlerimizin başlarını rahatlıkla, selametle sokabilecekleri binalar, evler yapılmadan hiçbirimiz rahata eremeyeceğiz. Aklımız hep orada olacak. İnşallah en kısa zamanda oraları yeniden şenlendirip, imar edip, kadim şehirlerimizi yeniden canlı, yaşanır hale getireceğiz."

Şentop, ramazanın 2 milyara yakın insanın yakından takip ettiği, içinde güzel günler barından bir ay olduğunu ifade etti.

Ramazanda üzücü olayların da yaşandığını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Özellikle Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te yaşananlar, Filistinli kardeşlerimizin uğramış olduğu zulüm yine bizleri derinden yaralıyor. Bu konuda Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın öncülüğü çok önemli. Bugün Cezayir Meclis Başkanı ile görüştüm. Telefonla kendisine Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın bu konudaki aktif tutumunu... Bunun biricik ve etkili bir tutum olduğunu ifade etti. Müslüman kardeşlerimize her ramazan ayında bu zulmü bu vahşeti reva gören İsrail'i lanetliyorum. İnşallah İslam aleminin, bu güzel günler dirilişine vesile olur. Türkiye bu konuda öncülük yapan ülke."

Şentop, savunma sanayi alanındaki altyapı hizmetlerinin, Türkiye'nin güçlü, istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesini gerektirdiğini dile getirdi.

"Bizim için en önemli şey nedir?" diye soran Şentop, "Yeniden büyük Türkiye'yi inşa etmek. Lider ülke Türkiye'yi inşa etmek, insani, öncelikli, Türkiye'nin dış politikalarının devamını sağlamak, istikrarlı güçlü, bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için etkili bir Türkiye'yi inşa etmek. Bu yolda 20 yıldır çok mesafeler alındı. Milletimizin teveccühüyle inşallah 14 Mayıs'tan sonra da bu hassasiyetlerle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin ferasetinden hiçbir endişemiz yok"

Türkiye'nin yakın bölgesinin ateş çemberinde olduğunu vurgulayan Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yakınımızda bir savaş var. Bu konuda Türkiye'nin güçlü, dirayetli olması, kendi kararını kendisi veren, sadece milli menfaatlerine göre karar veren bir iradeyle yönetilmesi çok önemli. Yoksa emperyalistlerin etrafımızda uzaktan kumandayla idare edilebilir bir Türkiye hayalleri içerisinde olduklarını, beklentileri içerisinde olduklarını biliyoruz. Milletimiz her zaman 'önce vatan gerisi yalan' diyor. Dolayısıyla bu hassasiyetlerle hareket ederek yeniden Türkiye'nin istikrarla yoluna devam edeceği beş yılı belirleyeceğiz. Hayırlı olsun 14 Mayıs seçimleri. Devletimiz, milletimiz için bölgemiz için dünya için hayırlı neticeler versin. Milletimizin ferasetinden hiçbir endişemiz yok. Doğru olanı her zaman için, Türkiye için yapmıştır."

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de programda konuşma yaptı.

İftar programına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri de katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
şentopMüslümanİSRAİLLanet
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