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Şenocak: 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandık

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandık

Şenocak: 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandık

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandık

01 Nisan 2019 Pazartesi 10:40
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Şenocak: 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandık

İSTANBUL (DHA) 

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Şenocak, AK Parti İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamada, kendi sistemlerine göre tüm veri girişlerini tamamladıklarını belirtti. Şenocak, “Bizim il başkanlığı olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda, kendi sistemimize göre tüm veri girişlerini tamamlamış bulunmaktayız. Bu veri girişlerini yaparak, yaklaşık 290 binin üzerinde geçersiz oy oranı şu anda mevcutta görülmekte. Bu geçersiz oy oranının büyük bölümü bizim önde olduğumuz ilçelerde. Bununla ilgili de ilgili arkadaşlarımız itirazlarını yapacaktır. İstanbul'da yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık hayırlı uğurlu olsun. Bu seçim sonuçlarının İstanbulumuza ve Türkiyemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bayram ŞenocakAK Parti
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