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Semra Güzel için TBMM'de Hazırlık Komisyonu kuruldu

20 Ekim 2022 Perşembe 13:56
Semra Güzel için TBMM'de Hazırlık Komisyonu kuruldu

ANKARA - TBMM Anaya ve Adalet Karma Komisyonu'nda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi talebiyle, Genel Kurul devamsızlık raporunun görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kuruldu.

TBMM Anaya ve Adalet Karma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyon, tutuklu yargılanması devam eden HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, milletvekilliğinin düşürülmesi talebiyle hazırlanan TBMM Başkanlık Divanı 'devamsızlık raporu'nu görüştü. 

Komisyon Başkanı Beyazıt, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, bu yıl 5'i haziran ayında olmak üzere Genel Kurulun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz olarak katılmadığını söyledi. Yasama faaliyetleri açısından milletvekillerinin komisyon ve Genel Kurul çalışmalarına iştirak etmelerinin temel kural olduğunu hatırlatan Beyazıt, "Milletvekillerinin devamsızlığı, yasama organının gücünü ve kamuoyu nezdindeki saygınlığını olumsuz etkileyen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Parlamento geleneğimizde, milletvekili devamsızlığını önlemeye yönelik yaptırımlar anayasa ve içtüzüklerde düzenlenmiş; milletvekillerinin izinli sayılacağı haller de İçtüzük ve Başkanlık Divanı kararları ile belirlenmiştir. Yasama dokunulmazlığı dosyalarının görüşülmesindeki usule göre bir hazırlık komisyonu kurmamız ve bu komisyonun hazırlayacağı raporu Karma Komisyonda görüşerek, bir karara varmamız icap etmektedir. Hazırlık Komisyonu raporunu hazırladıktan sonra konu tekrar gündemimize gelecek ve o toplantımızda ayrıntısıyla tartışılıp bir karara varılacaktır" dedi.

'SAÇINDAKİ PERUK DEĞİL KINA'

Ardından söz alan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, TBMM Başkanlık Divanı'nın aldığı karara tepki göstererek, kararın kasıtlı alındığını, Meclis'te bugüne kadar milletvekili devamsızlığı için yoklama yapılmadığını söyledi. Ayrıca Semra Güzel'in yakalanma anına ilişkin de açıklamalarda bulunan Beştaş, geçtiğimiz günlerde kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek, "Yakalandığı an çıkan haberler doğru değil, Semra Güzel'in saçındaki peruk değil, kına. Semra Güzel saçına hep kına yakar" diye konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da bugünkü toplantının Hazırlık Komisyonu kurulması amacıyla toplandığını hatırlatarak, HDP'li milletvekillerinin savunmalarını orada yapmalarını önerdi. Yıldız, "Orada isteğiniz kadar konuşun. Konuşmak da hakkınız" dedi.

Konuşmaların ardından HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Başkanlık Divanı raporunun görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi. Hazırlık Komisyonu'na; AK Parti'den Recep Gülay Samancı ve Pakize Mutlu Aydemir, CHP'den Rafet Zeybek ve HDP'den de Züleyha Gülüm seçildi. Hazırlık Komisyonu bugün ilk toplantısını yaparak, başkan seçimini ve çalışma takvimini belirleyecek. 

DHA

Son Güncelleme: 20.10.2022 14:11
Anahtar Kelimeler:
Semra GüzelHazırlık KomisyonuTBMM
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